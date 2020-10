Un buen comienzo de Nakagami Deportes 24 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MOTOGP TAKAAKI NAKAGAMI. Con la Honda en Aragón.

El japonés Takaaki Nakagami (Honda), una de las revelaciones de la temporada y con opciones matemáticas de luchar por el título, se quedó con lo mejor tras realizarse las dos tandas de prácticas libres de MotoGP en el Gran Premio de Teruel, que se disputa en el MotorLand Aragón.

Luego se ubicaron el español Maverick Viñales (Yamaha) y el británico Cal Crutchlow (Honda), en tanto que alcanzó el quinto tiempo el flamante puntero del campeonato, el español Joan Mir (Suzuki).

El británico Sam Lowes (Kalex) fue el más veloz en Moto2, por delante de los españoles Jorge Navarro (Speed Up) y Héctor Garzo (Kalex).

En tanto, en Moto3, la referencia del viernes fue el español Jaume Masia, seguido por su compatriota Jeremy Alcoba (los dos con Honda) y el italiano Romano Fenati (Husqvarna), en tanto que se ubicó quinto el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

MotoGP: 1° Takaaki Nakagami (Honda), en 1m47s782; 2° Maverick Viñales (Yamaha) a 175 milésimas; 3° Cal Crutchlow (Honda) a 329; 4° Fabio Quartararo (Yamaha) a 382; 5° Joan Mir (Suzuki) a 400; 6° Alex Márquez (Honda) a 402; 7° Alex Rins (Suzuki) a 408; 8° Iker Lecuona (KTM) a 578; 9° Aleix Espargaro (Aprilia) a 644 y 10° Pol Espargaro (KTM) a 657.

Moto2: 1° Sam Lowes (Kalex), en 1m51s920; 2° Jorge Navarro (Speed Up) a 58 milésimas; 3° Héctor Garzo (Kalex) a 260; 4° Fabio Di Giannantonio (Speed Up) a 289; 5° Joe Roberts (Kalex) a 290; 6° Jorge Martin (Kalex) a 415; 7° Jake Dixon (Kalex) a 419; 8° Remy Gardner (Kalex) a 428; 9° Nicolò Bulega (Kalex) a 581 y 10° Edgar Pons (Kalex) a 614.

Moto3: 1° Jaume Masia (Honda), en 1m58s076; 2° Jeremy Alcoba (Honda) a 4 milésimas; 3° Romano Fenati (Husqvarna) a 132; 4° Raúl Fernández (KTM) a 144; 5° Gabriel Rodrigo (Honda) a 192; 6° Darryn Binder (KTM) a 197; 7° Denis Öncü (KTM) a 203; 8° Ai Ogura (Honda) a 256; 9° Albert Arenas (KTM) a 443 y 10° John McPhee (Honda) a 550.