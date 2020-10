Ganó el Leeds de Bielsa Deportes 24 de octubre de 2020 Redacción Por INGLATERRA

Con un hat trick de su goleador Patrick Bamford, el Leeds de Marcelo Bielsa batió 3-0 en el Villa Park al Aston Villa, que tuvo en el arco a Emiliano Martínez, guardameta convocado por Lionel Scaloni para los últimos compromisos de la Selección Argentina en Eliminatorias.

Con este resultado, el conjunto recientemente ascendido sumó 10 puntos, trepó al tercer lugar de la tabla y superó al Liverpool, último campeón, con las mismas unidades, aunque con un partido menos.

El encuentro fue parejo en la primera etapa y ambos se fueron a los vestuarios con el marcador en blanco. Ya en el complemento, Aston Villa -que no perdía por la Premier desde julio pasado, cuando también cayó 3-0 ante el Manchester United- le empezó a meter presión al conjunto del ex entrenador de Argentina en el Mundial de 2002. Pero el arquero francés Meslier y un toque de buena fortuna hicieron que la visita no pueda concretar en la red lo que proponía en el juego.

Y cuando el Leeds peor la pasaba, llegó el primer tanto de Bamford, luego que un exigido Martínez diera rebote. Diez minutos más tarde, el goleador volvió a gritar con un soberbio zapatazo en tres dedos que dejó parado al arquero argentino.

La frutilla del postre llegó a los 66 minutos, cuando Bamford marcó otro golazo entre cuatro defensores que lo miraron girar y y rematar.

El delantero del Leeds ya lleva 6 goles en 6 partidos y da pelea en la tabla de goleadores, que encabezan Calvert-Lewin (Everton) y el coreano Min (Tottenham).

Gran actuación del equipo conducido por el técnico rosarino, que se subió al podio y se ilusiona con jugar la próxima Champions League.



Juegan hoy: 8.30hs West Ham vs Manchester City, 11hs Fulham vs Crystal Palace, 13.30hs Manchester United vs Chelsea, 16hs Liverpool vs Sheffield United.