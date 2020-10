Los 75 años de la ONU por Telefe Información General 24 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (Télam). - Natalia Oreiro conducirá hoy "Que no quede nadie atrás", programa especial para conmemorar los 75 años de Naciones Unidas (ONU), que se emitirá por Telefe al término de "PH - Podemos Hablar".

Se trata de una iniciativa conjunta entre Telefe y el Centro de Información de Naciones Unidas Argentina que busca reflejar cómo la ONU y el mundo están enfrentando los retos globales en general y la pandemia en particular.

El especial ilustra el trabajo de la ONU en la Argentina y el resto del planeta para "proteger los derechos humanos y afrontar desafíos globales del cambio climático y la inequidad de género, mediante su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional", según se informó a través de un comunicado.

Nacida luego de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945, la ONU tiene como objetivo fomentar y velar por el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad y los derechos humanos.

"Que no quede nadie atrás" contó con la presencia de especialistas argentinos y extranjeros de Naciones Unidas, fue grabado en los estudios de Telefe y utiliza imágenes del filme "Nations United" producido para Naciones Unidas, 72 Films y Project Everyone.