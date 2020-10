Ley Nacional de Danza: herramienta pendiente Información General 24 de octubre de 2020 Redacción Por Integrantes del Frente de Emergencia de la Danza han dado su opinión en cuanto a la necesidad de una Ley Nacional de Danza.

BUENOS AIRES 24 (Télam). - La situación de emergencia sanitaria, económica y cultural a raíz de la Covid 19 ha desnudado la precariedad en la que ya se encontraba el sector de la danza. La falta de interlocutores específicos en el sector gubernamental se hace visible y se suma la ausencia de un Instituto Nacional de Danza.

El Frente de Emergencia de la Danza (FED) ha realizado un encuentro nacional el pasado 5 de septiembre, buscando poner nuevamente en debate la histórica necesidad de una Ley Nacional de Danza. En ese ámbito nos permitimos volver a debatir sus alcances, sus objetivos, su estructura y su representatividad desde una mirada profunda, con la necesidad de reflejar la diversidad y la multiculturalidad que nos caracteriza como pueblo.

Las luchas por políticas para la danza no son nuevas y son varias las generaciones que han trabajado para concretarlas. En particular, la Ley Nacional de Danza es un anhelo instalado desde hace más de 10 años, y el recorrido a partir de sus primeras redacciones y hasta sus varias presentaciones en el Congreso de la Nación es un documento histórico en sí mismo de toda la comunidad dancística, en su afán por insistir en la necesidad de una política cultural específica.

A sabiendas del largo camino que supone el recorrido parlamentario, proponemos en el corto plazo recuperar la desaparecida Dirección Nacional de Danza. Esta estructura, si bien escasa de recursos, fue eliminada durante el gobierno anterior de una manera indigna y decepcionante: al jubilarse su directora, el área desapareció.

Hoy, en la emergencia, es claro que la presencia de interlocutores específicos resulta imperiosa; y por ello sostenemos como prioritario reconstruir esta instancia intermedia y provisoria, como Comisión Nacional de Danza, con perspectiva plural, federal y genuinamente representativa del sector.

En estos años la comunidad de la danza ha generado un entramado. Somos los trabajadores de la danza quienes construimos organizaciones y grupalidades con modos de funcionamiento, en diferentes territorios y con diversas identidades. La falsa creencia de que sería prioritario detentar una sola manera de organizarnos, o hacerlo bajo una misma denominación, pone a la danza en un lugar de disminución que no se condice con la realidad ni con la historia de las organizaciones culturales, territoriales o sindicales de nuestro país.

Es desde esta perspectiva, que sostenemos la importancia de acompañar activamente la implementación de políticas culturales en pos de la reconstrucción de un sector, en el marco de un modelo de país que se percibe en acciones concretas, como fue la ansiada recuperación del Ministerio de Cultura.

Confiamos en que la concreción de estas políticas específicas será un paso más en el trabajo mancomunado de articulación entre el Estado y el sector en pos de garantizar la sustentabilidad de miles de trabajadorxs de la danza.



Alma Canobbio (integrante del Movimiento Federal de las Danzas NOA); Eugenia Schvartzman (del Movimiento por la Ley Nacional de Danza) y María Fernanda Vallejos (COBAI Rosario), todas en el Frente de Emergencia de la Danza.