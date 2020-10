Superpoblación mundial

Superpoblación mundial Información General 24 de octubre de 2020 Por Esteban Soldano La superpoblación es un problema eclipsado por la pandemia que mucho tiene que ver en el mediano y desde ya el largo plazo, desencadenante de posibles catástrofes socioeconómicas políticas, culturales y epidemiológicas de lo que tenemos que ser conscientes. No fueron las guerras las causantes de la mayor cantidad de muertes del mundo sino las pandemias.

Es una de las causas más importantes de la mayoría de los problemas en el mundo a la que cualquier país tiene o tendrá que enfrentarse.

En parte, gracias a la importación de las mercancías de otros países, un país puede mantener su nivel de bienestar. Sin embargo, esto no durará para siempre. Además, la cantidad de habitantes por país sigue aumentando. En las próximas décadas la cantidad de habitantes del mundo tenderá a crecer de ocho a diez mil millones. Cada vez más países necesitarán sus propios productos para poder subsistir.

La tierra sólo puede ofrecer una calidad de vida aceptable a dos mil millones de personas al nivel de la Unión Europea. Con ocho a diez mil millones de personas el bienestar por persona se reducirá a escala mundial hasta el nivel de una persona de vida austera extrema que apenas puede obtener sus propios alimentos y que desconoce la prosperidad. El ejercicio es difícil porque tendremos que compartir todo como hermanos para evitar peleas o guerras.

Puede ser por causa de la polución o por los cambios en nuestro sistema solar, es evidente que nuestro clima está cambiando. El nivel del mar no debería subir mucho más para evitar que desaparezca gran cantidad de tierras valiosas. Mientras tanto, creemos que podemos adelantarnos al hambre utilizando fertilizantes, la cría de animales en condiciones inadecuadas y otros métodos de supervivencia que solo solucionan los problemas del corto plazo.

La gente quiere cada vez más bienestar, el tener desplazó al ser y el consumismo llegó a su máxima expresión. En todo el mundo la cantidad de vehículos y frigoríficos aumenta rápidamente. Llegará el momento en que el crecimiento de la población y el aumento de la prosperidad choquen. Es muy posible que grandes flujos de personas tengan que viajar por el mundo en busca de comida y prosperidad.

Los técnicos insisten en que la tecnología proveerá, ofreciendo una solución para todos nuestros problemas. Por desgracia, todas las provisiones tecnológicas no han podido erradicar el hambre del mundo de forma contundente. En los países donde no se encuentre una solución para los problemas a gran escala, será más probable que se llegue a a la violencia y con ella a una guerra. Todo el mundo quiere sobrevivir.

La única solución es una política demográfica a escala mundial. La importancia de la esta política debe ser considerada y desarrollada. Por desgracia, el tema de la superpoblación y de la política demográfica a menudo sigue siendo un tabú.

La industria, el comercio y las religiones sólo tienen interés en el crecimiento de la población. La reducción del bienestar es para los ricos casi tan difícil como la huida de la pobreza para los pobres. Además, el panorama de crecimiento sigue controlando el pensamiento global con respecto a la búsqueda de soluciones para los verdaderos problemas.

En este contexto “revuelto” la pandemia encuentra su terreno propicio como pescador “Premium”, un mundo confundido y cargado de vicios culturales, esperanzados en que la tecnología nos pondrá a salvo de todo, como la llegada de un Dios, en la que con ser ovejas podríamos alcanzar el edén.



LA GRIPE ESPAÑOLA

DE 1918

Surgió en realidad entre los soldados norteamericanos que luchaban en Francia durante la primera guerra mundial, se desató a principios de 1918 y duró hasta 1920 y llegó hasta los rincones más alejados del planeta. Fue un evento global antes de que se creyera posible la globalidad.

Fue, con sus de 50 a 100 millones de muertos, la mayor de las epidemias sufridas por la Humanidad desde la Peste Negra medieval y la causa de la mayor de las matanzas del siglo xx. Laura Spinney recupera la historia de una epidemia para mostrarnos hasta qué punto contribuyó a cambiar la historia del mundo, y lo hace en un libro excepcional, El Jinete Pálido. Durante la pandemia de 2020 descubrimos que era previsible y que su impacto podría haber sido mucho menor de haber tenido en cuenta las lecciones que deberían haberse aprendido de la pandemia de 1918. También hay una gran cuota de sorpresa descubrir soluciones y reacciones similares, como si cien años no nos hubieran permitido estar mejor preparados y tener recursos más eficientes.

La población del mundo ese año era de 1.825 millones de personas; de las cuales enfermaron de gripe entre 800 y 1.000 millones y murieron entre 40 y 50 millones.



LA PESTE NEGRA

O MUERTE NEGRA

Se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 75 a 200 millones, equivalente al 30-60% de la población de Europa.1​La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra.

De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que uno de cada diez habitantes perdió la vida. Se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos.

La pandemia de gripe de 1957-1958, también conocida como gripe asiática, fue una pandemia de gripe causada por un brote de Influenzavirus A H2N2 que se inició en China. Tuvo una alta mortalidad, con estimaciones de alrededor de 1,1 millones de personas fallecidas por causa de la pandemia.

De China pasó aproximadamente en el mes de abril de ese año a Hong Kong y Singapur, de donde se difundió a la India y Australia. Durante los meses de mayo y de junio el virus se extendió por todo el Oriente. En julio y agosto, pasó a África y posteriormente a Europa y Estados Unidos entre octubre y noviembre.



LA PANDEMIA DE

GRIPE DE 1968

Más conocida como gripe de Hong Kong, fue una pandemia de gripe ocurrida en 1968, al aparecer una nueva variación de la hemaglutinina del virus Influenza A subtipo H3N2, que además contenía la neuraminidasa N2 del subtipo H2N2, mediante el cambio antigénico.

Causó cerca de 1 millón de muertes a nivel global, ​ de las cuales cerca de la mitad se generó en Hong Kong, entonces territorio británico, en un lapso de dos semanas.



LA PANDEMIA DE

GRIPE A (H1N1)

Fue una pandemia causada entre 2009 y 2010 por una variante del Influenza virus A(subtipo H1N1), que surgió en 2009. Las denominaciones gripe A (H1N1), usadas por numerosos medios de comunicación, pueden dar lugar a confusiones, ya que ha habido otras pandemias de gripe A (H1N1) en épocas pasadas. Por esta razón, este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como Virus H1N1/09 Pandémico, haciendo referencia al año de su aparición. La enfermedad causada por esta nueva cepa virales conocida como gripe porcina (nombre dado inicialmente). El 30 de abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió denominarla gripe A (H1N1).