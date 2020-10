El dólar impacta en los electrodomésticos Locales 24 de octubre de 2020 Redacción Por Vendedores de diferentes locales de la ciudad que se dedican al rubro confirman la faltante de algunos productos, sobre todo importados, y la inestabilidad en los precios.

Si bien durante los últimos días como consecuencia del día de la madre los locales de electrodomésticos tuvieron algún movimiento más, hay que decir que el sector no está viviendo uno de los mejores momentos.

Sumado a los efectos de la pandemia y a la crisis económica que atraviesa el país, en las últimas semanas, las casas de venta de electrodomésticos, empezaron a presentar un importante faltante de stock de sus productos, como los son diferentes modelos de celulares, computadoras, tablets y notebook. A su vez también faltan heladeras, cocinas, y televisores. Fundamentalmente las marcas importadas, señalan los vendedores.

Nadie puede negar que la brecha cambiaria se transformó en un verdadero problema para la economía y que hay sectores que se vieron más golpeados que otros.

“Estamos muy preocupados por el incremento de los precios pero igualmente los rafaelinos siguen comprando, sobre todo lavarropas, televisores. A muchos no les queda otra porque vienen a reponer algún electrodoméstico que ya no funciona. Además cuando empezaron los días de calor tuvimos varias consultas por aires acondicionado”, señaló Sebastián, vendedor de un local del microcentro.

Respecto a la faltante de productos y al incremento de precios, Miguel que es vendedor de otro comercio, resaltó que “en las últimas dos semanas hubo bastante variación de precios, sobre todo con la suba del dólar; hubo aumentos que van entre el 10 y el 20%. Todo esto nos complicó bastante porque no nos están mandando mercadería, lo que vendés no lo podés reponer y obviamente eso genera desabastecimiento. A su vez esto nos lleva a que exista un parate”.

En cuanto a los planes de financiamiento la respuesta es que por ahora sigue en vigencia el “ahora 12 y 18”, pero los consumidores en medio de una profunda incertidumbre prefieren no endeudarse, salvo que sea imprescindible comprar tal o cual producto.