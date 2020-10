“El Fiscal” de Mario Verdú y las elecciones de 1958 24 DE OCTUBRE 2020 24 de octubre de 2020 Por Edgardo Peretti Fue un periódico de aparición quincenal (tamaño sábana), de 4 páginas, que se presentaba como “Un vigía de la democracia” y órgano de la Juventud Demócrata Progresista. Su director fue Mario Verdú y jugó un papel innovador en las elecciones del año 1958 como elemento de comunicación partidario, aunque los resultados no fueron lo esperado.

El año 1958 no fue uno más para la historia de la República Argentina. Después de tres años el gobierno de facto de la llamada Revolución Libertadora convocaba a elecciones en todo el país.

Las mismas se llevaron a cabo el 23 de febrero y resultaron triunfadores (sin elección directa y con conformación de Colegio electoral) la fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) encabezada por Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, con similar logro a nivel provincial con Carlos Sylvestre Begnis-José Roberto González.

En el caso de Rafaela (y en todo el territorio santafesino, obviamente) no existía el voto directo, así que de la lista de candidatos a concejales más votados el propio gobernador designaba al intendente. La responsabilidad recaería sobre un joven (también UCRI) Rodolfo Bienvenido Muriel, quien – con sucesivas prórrogas- estaría en el cargo hasta 1973.

La democracia progresista no era ajena a la ebullición del momento y de la mano de un joven abogado y maestro editaba un periódico partidario con información, comentarios y listas de sus propios concejales. En una observación a distancia, podemos decir que la publicación conformaba un producto de avanzada para la época, no por ser una novedad, aunque sí por la modalidad política/partidaria en que se ofrecía el material.

Mario Verdú era el Director, figura notoria de la política local hasta su muerte, ocurrida en 1993 cuando contaba con 61 años de edad, ocupando cargos como legislador provincial y nacional, como diplomático. Pero Verdú era un político y un docente de alma; a eso dedicó su vida y el final lo encontró dedicado a ello.

En cuanto a “El Fiscal”, el material consultado (de archivo privado) no nos permite identificar dónde se imprimía, aunque constaba en la edición (en este caso la Número 12 del año I, del 20 de febrero de 1958) que su Registro de la Propiedad Intelectual era el 571932, que el administrador era Norberto Sabena y que recibía su correspondencia en Alem y Alvear; precio de tapa $ 1,50.- y suscripciones, mensuales y semestrales, a disposición.

Si bien aparecen numerosos artículos con las firmas de sus autores, quienes hemos conocido a Mario destacamos en casi todas las notas su toque especial, esa sapiencia satírica y pedagógica que obligaba a pensar; la respuesta rápida, eficiente y contundente. Como muestra bastará aquella que, en medio de un debate pesado de conceptos y tonos, alguien le preguntó cuál era la diferencia entre el PDP y la Democracia Cristiana, a lo que el “master” respondió: “No muchas; pero nosotros vamos a misa más temprano”.



SECCIONES

Como corolario a estas apreciaciones, hay que decir que la publicación contaba con dos secciones de “chismes”, obviamente políticos; la primera estaba en la tapa y se titulaba "Cotorreo político", sin firma, y la otra – en la contratapa “Chispitas” con la autoría de “Lernanto”. (¿?)

Como decíamos, se publicaba (a tres días de los comicios) el listado de los candidatos del Partido:

Para los electores de la fórmula presidencial Luciano Molinas- Horacio Thedy figuraban los rafaelinos Justo Costantin Torrent y Francisco Peretti (tío de Mario, hermano de su madre).

Para la provincia la dupla era “Pepe” Antelo- Luis Guena y asomaban como electores por el departamento Castellanos: Juan Albino Panero, Oreste Remondino y Bautista Gugliemone, postulando como senador a Armando Borgna y como diputados provinciales a Oscar Chiapero y Delvo Santo Minacore.

Como candidatos a diputados nacionales se mencionaba a Camilo Muniagurria, Rafael Martínez Raymonda, Mario Armas, Ricardo Molinas, Juan Cagliero, Mario Mosset Iturraspe y Nelly Audero, entre otros.

Para concejales, el PDP postulaba a Ricardo Gerbaudo, Alberto Giay, Juan Abdala y Victorio Ferpozzi (Titulares) y Ernesto Pruvost, Héctor Beltramino, Mario Verdú y Luis Borio (Suplentes).

Como todo medio de prensa, “El Fiscal” también necesitaba aportes en materia publicitaria y allí contaba con anunciantes como “Juan y Emilio Senor e Hijos" (Primera Fábrica Argentina de cosechadoras, de San Vicente), “Casa Manera"(Ramos Generales, de Sunchales), “Botonería San Martín", (Sarmiento 156, Rafaela), “Jabones Santcla”, de la Fábrica Lorenzini, “Juan Cincotta SAC para su producto de entrega inmediata Chevrolet 1958”, etc.