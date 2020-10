Concluyó el 21° Seminario de Producción Lechera, por primera vez en modo virtual Locales 24 de octubre de 2020 Redacción Por Desde el miércoles y hasta el viernes se desarrolló el 21° Seminario de Producción Lechera para estudiantes universitarios del INTA Rafaela. Esta vez, con el desafío de recuperar el espíritu académico y festivo que lo caracteriza desde siempre, en esta primera edición virtual. Participaron 261 estudiantes y docentes de 15 universidades del país. Hubo panel de sistemas, concursos, foro docente y peña por instagram. En el cierre, felicitaciones y agradecimiento por la concreción de este nuevo encuentro de futuros profesionales de la lechería del país.

FOTO PRENSA INTA RAFAELA NO PRESENCIAL. Adaptado al nuevo escenario, el foro lechero esta vez fue un teleseminario.

Por Cristian Asoli

Mariana Mascotti

Lucrecia Pacilio *



“Para nosotros es central mantener y cultivar la relación con las cátedras de las diferentes universidades. Nos interesa que los futuros profesionales nos visualicen como referentes y fuente de información de la lechería y que juntos podamos contribuir a una lechería más sustentable", aseguró Jorge Villar, director del INTA Rafaela, luego de dar la bienvenida a los presentes y agradecer a los organizadores por el esfuerzo para llevar adelante esta nueva edición. “Todos aprendimos mucho haciéndolo”.

En relación con esto, el Director del Centro Regional Santa Fe del INTA, Alejandro Longo, aseguró que “es un momento muy distinto, que nos pone a aprender y desaprender cosas que teníamos incorporadas. Vamos evolucionando con las circunstancias y que estemos hoy aquí es una muestra de eso. Además, destacó que “estos son los espacios que ayudan a promover la articulación entre el sector académico, el de ciencia y técnica y el productivo”.

María Rosa Scala, Directora Nacional de Transferencia y Extensión y hasta el año pasado coordinadora de este Seminario, retomó el eje de “una salud” que nos está atravesando, invitándonos a reflexionar desde allí sobre el vínculo entre la sustentabilidad de nuestros sistemas y el ambiente como hábitat. “Este es el enfoque que promovemos desde la Dirección Nacional, el de trabajar coordinados, aportando soluciones con enfoques múltiples y con la mirada puesta en los actores del territorios procurando sistemas inclusivos, habitables”. En este sentido apuntó a la comunicación como un componente fundamental de los procesos de extensión territorial, y a los jóvenes y las mujeres como colectivos clave en la tracción de la nueva ruralidad.

En la apertura estuvieron presentes además el Secretario de Lechería del Gobierno de la Provincia, Abel Zenklusen y el Presidente del Consejo Local Asesor del INTA Rafaela, Fernando Garnero.



¿UNO MEJOR QUE OTRO?

Luego de la apertura, se realizó el Panel de Sistemas esenciales. Primero, Miguel Taverna, Coordinador Nacional del Programa Leches, se encargó de ponerle números a la actividad lechera como actividad esencial. Su aporte a la alimentación, al trabajo, al país. Con la moderación de Gustavo Almada, y a partir de los resultados de una consulta previa a los estudiantes, los profesionales responsables de los tambos institucionales del INTA Rafaela (Mariela Pece por la UPLI, Guillermo Cavallero por Campo Roca, Miguel Taverna por el tambo robotizado) y del tambo de la UNL (Mauricio Brega), fueron abordando sus diferentes componentes en función de fortalezas y debilidades: producción y manejo, bienestar y ambiente, factor humano. Luego de las comparaciones entre ellos y un intercambio fluido profundizando sobre los aspectos de más interés (relación con los equipos de trabajo,manejo de efluentes, cruzas, etc) los más de 130 participantes consideraron que la eficiencia, el bienestar animal y la calidad de vida de los trabajadores en los tambos serán los aspectos que más afectarán la sustentabilidad de los sistemas a futuro. "Los mejores sistemas deben hacerse siempre con la gente como pilar" concluyó Almada, develando de este modo la respuesta al título del panel: no es una competencia sino que depende de la aplicación de la gestión integral en cada situación.



LOS CONCURSOS

El viernes por la tarde, se desarrollaron los dos concursos clásicos de este seminario. El de Forrajes conservados, coordinado por Luis Romero y Mónica Gaggiotti y el de Condición Corporal, con Daniel Scandolo y Martín Maciel.En el primero Romero llevó adelante una charla sobre los forrajes como componente “esencial” de los sistemas. Los alumnos iban interviniendo mediante encuestas en vivo cuyos resultados se iban recuperando. Luego, respondieron un formulario on line del que salieron los ganadores y ganadoras.El de Condición Corporal comenzó con un relevamiento de los conocimientos previos sobre la materia por parte de los estudiantes y enseguida tuvieron 15 minutos para completar el formulario de concurso. Luego, los profesionales del INTA conversaron sobre los criterios y formas de evaluar la condición de los animales.



EL MOMENTO DE LOS DOCENTES

¿Cómo nos interpelan las nuevas tecnologías a la hora de enseñar?, ¿Qué condiciones necesitamos para generar conocimientos y no quedarnos solo en la información?, con esas preguntas disparadoras Adrián Gargicevich abrió el miércoles 21 por la mañana el foro de docentes universitarios, y con él, el Seminario. El foro se ha constituido en una red de cátedras de todo el país vinculadas con la producción lechera, que crece cada año, perduda y se renueva. Durante más de tres horas y con dinámicas participativas, 34 docentes pudieron debatir sobre el alcance de las nuevas tecnologías, las nuevas teorías del aprendizaje y cómo construir estrategias didácticas acordes a la realidad actual de los estudiantes universitarios.



#LAPEÑADELINTA

De las 21 a las 23, con más de 100 participantes en vivo y conducida por Gastón Britos, se realizó la peña en la noche del jueves por el Instagram del INTA Lechero. Dos solistas y un dúo tocaron en vivo zambas, chacareras, milongas hasta cerrar con la hermosa Oración del Remanso. ¡Un peñón!



UNIVERSIDADES

En total esta edición 21 reunió a 197 estudiantes y 64 docentes de 15 universidades del país: Universidad Nacional de Entre Ríos; Universidad Nacional de Luján; Universidad Nacional de Buenos Aires; Universidad Nacional de Jujuy; Universidad Católica de Córdoba; Universidad Nacional de Rosario; Universidad Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional de La Plata; Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela; Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Universidad Nacional de Tucumán y Universidad Nacional de Villa María.

La Asociación Cooperadora del INTA y 5 empresas lácteas apoyaron la realización del seminario: Saputo, La Serenísima, Ilolay, Tregar y Sancor.



* Del equipo de INTA Rafaela