Para Gonnet, el desafío es enfrentar la crisis ambiental Locales 24 de octubre de 2020 Redacción Por "Tenemos el desafío de enfrentar, con acciones, las consecuencias de la crisis ambiental", resaltó la ministra de Ambiente y Cambio Climático durante la presentación del proyecto de ley provincial de Acción Climática ante su par nacional, Juan Cabandié.

FOTO SCS Erika Gonnet junto a Rosina Forte durante el encuentro con Cabandié.

En un encuentro virtual, el gobierno provincial, a través de la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, presentó ante el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, el proyecto de Ley de Acción Climática Provincial, ingresado recientemente a la Legislatura para su tratamiento. Estuvieron presentes también, Santiago Azulay, presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, y autoridades provinciales y nacionales de las carteras ambientales.

“Fue fundamental el vínculo con el gobierno nacional y con el Consejo Federal de Medio Ambiente para poder concretar este proyecto que hemos ingresado en la Legislatura”, celebró Gonnet. “Junto al gobernador Omar Perotti impulsamos esta propuesta que tiene carácter transversal y una mirada de enfrentar las consecuencias de la crisis ambiental a través de acciones concretas”, amplió.

En ese sentido, resaltó las distintas intervenciones que el Ministerio viene desarrollando como el programa Plantar para el Futuro, el Programa de energías renovables para clubes, y las intervenciones barriales en busca de una justicia social y ambiental. “Estamos en marcha, desde la acción, trabajando en territorio de forma conjunta con intendentes y presidentes comunales, acercando a toda la sociedad de forma sencilla cómo cada una y cada uno podemos aportar ante esta situación”, valoró.

La titular de la cartera ambiental de la provincia insistió, además, en que “el objetivo es lograr la mejor ley posible, integrando las ideas y propuestas que ya se encuentran en tratamiento legislativo, vinculadas al tema”.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, coincidió con la propuesta vinculada a la acción y resaltó: “Bienvenida esta nueva iniciativa, son acciones que tenemos que impulsar para que se lleven adelante en el resto del país”. Luego, agregó que “el cambio climático ya no es un conjunto de conceptos académicos, los eventos climáticos extremos nos afectan a todos y todas y debemos accionar en lo inmediato”.

A su turno, Santiago Azulay, titular de la cartera ambiental de la provincia de La Rioja y presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, indicó: “Este tipo de acciones hacen que las políticas públicas trasciendan, significan un abordaje integral y a largo plazo”.

Asimismo, tomando palabras de Cabandié, afirmó: “Como decía Juan hace un rato, las consecuencias del cambio climático las sufrimos quienes no tuvimos las mismas posibilidades de desarrollo, de la única manera que vamos a revertirlo es dándole el marco legal que nos hace falta”.

“Desde COFEMA siempre vamos a acompañar este tipo de cosas, veo una nueva impronta nacional, está muy bueno que pase, esto no pasó nunca”, concluyó.

Asimismo, la directora Nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell, señaló que “el cambio climático no es algo de las generaciones futuras sino que es algo que vivimos todos los días, resalto lo de la acción climática, estamos en tiempo de acción”. Y además, valoró: “Es un orgullo que sea Santa Fe el que está presentando este proyecto y haber formado parte en algún momento del proceso”.



PROYECTO DE ACCIÓN

CLIMÁTICA PROVINCIAL

Los ingenieros, Marcelo Gallini, subsecretario de Cambio Climático, y Rosina Forte, fueron los encargados de detallar el contenido de la presentación. “El objetivo del proyecto de Ley es que Santa Fe defina un plan de acción climática que es el instrumento que integra la política provincial de respuesta al cambio climático, en sintonía con la ley nacional”, contó Gallini.

En ese sentido, puso en valor el acompañamiento del gobierno nacional: “Es histórico, uno viene de años en la administración pública provincial, y este acompañamiento, las capacitaciones y el asesoramiento fortalecen a los equipos provinciales”.

“Promover modelos de desarrollos sostenibles, bajos en emisiones, y definir políticas de adaptación y mitigación al cambio climático y sus consecuencias”, detalló sobre los metas a conseguir. Agregando además que “también se busca fortalecer la política climática de los gobiernos locales, adaptando los lineamientos a cada necesidad territorial”.

En el mismo sentido, Forte indicó que”el proyecto plantea principios sobre justicia ambiental, territorialidad, cultura de ética ambiental; y tiene como función impulsar la sensibilización, capacitación, y desarrollo del potencial humano en toda la ciudadanía”.

La acción climática tiene como enfoque dar impulso a acciones colectivas, a generar cambios en la manera de consumir y desechar, así poder cumplir con las metas globales de limitación del aumento de temperatura a 2 grados centígrados y reducir las emisiones de gases efecto invernadero a la mitad para el año 2030; todo esto con el objetivo de bajar el riesgo climático.

Al cierre, la ministra Gonnet agradeció a los participantes y celebró “la federalización del ambiente impulsada por el gobierno nacional con acciones concretas”. “Tenemos que generar las herramientas para enfrentar esta problemática, no hay más tiempo, no va a pasar en el futuro, hay que comprometerse con la acción individual y colectiva”, concluyó.