Error de la inteligencia de Piñera Internacionales 24 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SANTIAGO, Chile, 24 (AFP). - El hecho tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 durante un discurso días después de iniciado el estallido social en Chile.

En ese entonces, el presidente Sebastián Piñera, realizó una declaración que tuvo inmediata y amplia repercusión: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso", dijo el jefe de Estado.

Poco más de un año después y a solo días de que el país vote en un histórico plebiscito para reformar su Constitución -como consecuencia del éxito de las protestas- salió a la luz que la motivación de estas declaraciones se desprendía de un informe. Y que el mismo no era correcto.

En concreto, el documento fue proporcionado por Alberto Espina, el ahora ex ministro de Defensa, quien entregó al Presidente un informe desarrollado por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Este afirmaba que los servicios de inteligencia de Venezuela y Cuba (SEBIN y G2, respectivamente) habían logrado hacer ingresar al país "un batallón de seiscientos agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana".

El documento indicó que el comandante de este batallón sería Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista Zurda Konducta. Sin embargo, nadie se percató de que en realidad Zurda Konducta es un programa de televisión y Carvajalino un youtuber y tuitero fan del régimen de Nicolás Maduro.

La existencia del documento fue confirmada por el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de ese momento, Gonzalo Yuseff.

"El informe de la DINE tenía una tesis muy descabellada. Si vamos al fondo de lo que dice el informe, en el sentido que hay una guerrilla organizada desde el extranjero y que es lo que provoca lo que pasó, yo considero que era una tesis exagerada", expresó Yuseff.