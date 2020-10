La soja se negoció a un valor de casi 400 dólares en Chicago Nacionales 24 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SOJA. Alcanzó su máximo valor en cuatro años.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La tonelada de soja se negoció ayer a casi 400 dólares en el mercado de referencia de Chicago, lo que puede ser un factor clave para mejorar aún más el superávit comercial de la Argentina y el ingreso de divisas.

El precio de la oleaginosa subió ayer casi 5 dólares y trepó a los 399,30 de la moneda estadounidense por tonelada.

Se trata del valor más alto desde el 18 julio de 2016, al quedar a apenas unos centavos de superar la marca de u$s 400.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,22% (US$ 4,8) hasta los 399,30 dólares la tonelada, mientras la posición enero avanzó 1,19% (u$s 4,70) para ubicarse en 398,70 dólares.

La suba obedeció a la fuerte demanda tanto externa como interna, con China como el principal comprador y dinamizador de las operaciones comerciales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó ventas semanales por 2,5 millones de toneladas, una cifra que se ubicó en línea con el máximo esperado por el mercado.

La harina de soja ganó 1,16% (US$ 4,90) hasta los 426,40 dólares la tonelada, mientras el aceite ascendió 1,36% (u$s 4,30) y se ubicó al cierre de la jornada a 752,80 dólares.