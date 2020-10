"Devaluar no es ninguna solución", afirmó Guzmán Nacionales 24 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MARTIN GUZMAN. El ministro está atravesando su hora más complicada.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - "Devaluar no es ninguna solución porque lleva a más inflación", afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio de otra jornada de tensión cambiaria en la que el dólar blue llegó a 195 pesos.

En declaraciones al canal América TV, destacó que la Argentina "ahorró US$ 40.000 millones con la renegociación de deuda, hay superávit comercial robusto y tomamos medidas para evitar que haya pérdidas de reservas".

"Hay problemas, sin dudas, la brecha es un problema, pero las reservas alcanzan y la gente tiene que entender que la cotización del dólar blue es menos importante que el contado con liquidación".

Guzmán destacó que "al no tener que hacer pagos de la deuda externa" la situación del mercado cambiario se puede manejar y destacó que el país tiene un "superávit comercial robusto".

Dijo que por la situación ocurrida en los últimos años el gobierno anterior adoptó controles de capital que la administración actual se vio obligada a continuar.

El funcionario sostuvo además que hay "capitales especulativos que ingresaron al país durante el macrismo que ahora están buscando salir y lo hacen vía el mercado de contado con liquidación, lo que genera fuertes presiones cambiarias que el Gobierno no convalidará".

Guzmán dijo que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un proceso en el cual capitales especulativos ingresaron al país buscando "retornos altos de corto plazo", como por ejemplo ofrecían las Lebacs en 2016.

"Se metieron en posiciones de pesos y después no crecieron más en pesos. Y empezaron a salir en 2018 y 2019. Pero hubo una parte que quedó atrapada por los controles de capitales (que se establecieron en agosto de 2019). Y ahora siguen buscando salir", indicó el ministro.

Como esos capitales siguen buscando una salida, esos inversores optan por el mercado de contado con liquidación por el cual logran salir de la Argentina "por goteo", lo que lleva a que el precio de la divisa en ese segmento tenga un valor de 181 pesos.

"En un contexto en el cual las expectativas se desanclan y esos capitales especulativos piensan que no van a poder salir, empiezan a apurar la salida. Y a eso se le suman actores argentinos también", dijo Guzmán.