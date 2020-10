Juez rechazó pedido de desalojo de Etchevehere Nacionales 24 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO EL DIARIO DE PARANA CASA NUEVA. La propiedad en conflicto en la ciudad de Santa Elena.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El juez Raúl Flores rechazó el pedido de desalojo contra Dolores Etchevehere y los miembros del Proyecto Artigas de la Estancia Casa Nueva e instó a los hermanos de la mujer, Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel, a "pensar una solución pacífica" por fuera de los Tribunales, algo que fue rechazado por los denunciantes.

Según indicaron fuentes judiciales a NA, el magistrado subrogante no hizo lugar al planteo de los hermanos Etchevehere y los fiscales, Oscar Sobko y María Constanza Bessa, quienes habían solicitado el desalojo de las personas que se encuentran dentro de la propiedad ubicada en el distrito entrerriano de Santa Elena.

En su fallo, de cinco páginas, Flores planteó a la familia del ex ministro de Agroindustria "poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces y con la ayuda de operadores bienintencionados, ya que no está finalizado el trámite sucesorio".

Tras enterarse de la decisión judicial, el ex ministro de Agroindustria anticipó que apelará el fallo y cuestionó los fundamentos del magistrado.

"Ya le dimos instrucción a nuestro abogado para que apele la medida, que seguramente irá a la Cámara en la Ciudad de Paraná. Es rarísimo, porque acá no estamos hablando de una discusión familiar, sino de un delito penal, una usurpación de un bien", sostuvo el ex funcionario nacional.

El ex presidente de la Sociedad Rural expresó: "El juez dictaminó que no va a decidir el desalojo del campo basado en su formación de derecho de familia y dice que al no tener el conocimiento técnico en derecho penal en vez de dictar el desalojo del lugar, recomienda a los hermanos que tengamos una reunión y nos reconciliemos".

"No tuvo en cuenta la gravedad de este tema, no evaluó profundamente las pruebas presentadas. El mismo admite que no hay un conocimiento del derecho penal. Está tomando una decisión con dudas, pero los que no tienen dudas son los fiscales", afirmó en declaraciones a la prensa.

Al ser consultado sobre el planteo de Flores de que haya un diálogo entre los miembros de la familia Etchevehere, el ex ministro lo descartó: "La parte del diálogo estuvo en 2018: llegamos a un acuerdo judicial, firmado, avalado por ella. Ya está terminada esa etapa".

"Hay un grupo de delincuentes liderados por Grabois (Juan) que están adentro de un campo con la complicidad de una persona que es pariente nuestro. Están usurpando un bien", indicó.

Etchevehere afirmó que "atrás de esto está el Gobierno; de hecho, están durmiendo ahí adentro. Si hay funcionarios nacionales avalando la toma, quiere decir que Alberto Fernández también lo hace".

En medio de una jornada movida, Dolores Etchevehere tildó a sus hermanos de "delincuentes", advirtió que va a "llevar a las últimas consecuencias" el caso y anticipó que hará "una auditoría exhaustiva de cada acto, cada decisión tomada, cada crédito desviado, todo, absolutamente todo".

"Voy a llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Vamos a analizar todo, hasta el último papel, sobre todo la rendición de cuentas de los once años que tuvieron de facto la administración de todos los bienes. Van a ser analizados todos sus actos administrativos al mismo tiempo y en la misma línea", subrayó.

Y agregó: "Hay un fraude al Estado y eso también se está investigando. Es una cuestión familiar, pero también pública, porque se ha defraudado al Estado, se han fraguado documentos públicos".