9 de Julio confirmó más contrataciones

FOTO ARCHIVO OSVALDO ARROYO. Es lateral izquierdo.

Cuando el lunes venidero 9 de Julio inicie la pretemporada para el torneo Regional Amateur, el técnico Gustavo Giorgi tendrá el plantel completo o muy cerca de completarse. Día a día la dirigencia, junto al Coordinador Marcelo Werlen, van confirmando nombres.

En la mañana del jueves se abrocharon las incorporaciones del marcador central David Lencina, ex Atlético San Jorge, del volante ofensivo Víctor Casado y del lateral izquierdo Osvaldo Arroyo, estos dos últimos surgidos de Colón de Santa Fe, y en el caso del último también con último paso por San Jorge. Casado tuvo minutos en primera división en la temporada 2016, mientras que Arroyo alternó también el año anterior como uno de los recambios de Clemente Rodriguez. Luego tuvo una experiencia en Vitoria de Brasil.

Previamente se había confirmado el arribo al León del volante ofensivo Adrián Córdoba, ex Argentino Quilmes y Unión de Sunchales; la contratación y regreso de Maximiliano Zbrun, y la continuidad de jugadores que estuvieron hasta marzo, como Braian Noriega (llegará el sábado a la ciudad), Maximiliano Martínez (el club compró su pase), Cristian Sánchez y Martín Albertengo.



NOMBRES IMPORTANTES EN RACING

Racing de Córdoba, como los equipos de nuestra ciudad, apunta con todo al ascenso en el reinicio del Torneo Regional Amateur, que está pactado para fines de noviembre con formato a determinar. La Academia metió un refuerzo de renombre: Diego “La Joya” Jara, ex Patronato e Instituto, entre otros. Y luego anunció el arribo de otro delantero para el equipo de Hernán “Tota” Medina, se trata de Jorge González, de 30 años, y con último paso por Camioneros.