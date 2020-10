La BH se va completando Deportes 23 de octubre de 2020 Redacción Por Ayer arregló y ya entrenó Yuste. Se espera al chaqueño Nuñez, que por las restricciones tiene dificultades para salir de su provincia.

FOTO J. BARRERA OTRA VEZ JUNTOS. Los mellizos Martín y Matías Zbrun volverán a compartir equipo.

Ben Hur continúa nutriendo el plantel que disputará el torneo Regional Amateur, a partir del 27 de noviembre venidero. El técnico Carlos Trullet sumó un par de piezas importantes en la zona defensiva, con la contratación de Miguel Yuste y la continuidad de Luis Ybáñez. Los dos marcadores centrales ya se sumaron a los entrenamientos, acotando que Yuste fue capitán de Unión de Sunchales en las últimas temporadas, pero recientemente manifestó su intención de alejarse para enfocarse en un proyecto personal.

Por otra parte, en relación al plantel que jugó este certamen hasta la interrupción por la pandemia en marzo se confirmó que no estará Luciano Kummer, por motivos personales. No obstante con la continuidad de Nicolás Besaccia y Martín Zbrun, el DT tendrá varias opciones para los puestos de zagueros. Para los laterales también hay buena cobertura, con Gustavo Mathier y Joel Sacks en el costado derecho, y el recuperado Martín Alemandi (hace casi un año tuvo rotura de ligamentos en un partido frente a 9 de Julio) junto a Ramiro Contrera por la izquierda. Además, el arquero santafesino Velázquez retornó y junto a Matías "Cascote" Astrada son los encargados de defender el arco.

Ya a comienzos de semana había empezado a entrenar, en cuanto a los volantes, el sunchalense Marcos Quiroga. Será, junto a Marcos Valsagna y el juvenil Joaquín Castellano, uno de los encargados de darle juego al equipo, mientras que Leandro Sola se perfila para ser el volante recuperador ya que no continuará Iván Gómez.

En la parte ofensiva aún quedan un par de puestos por cubrir. Sigue Leonardo Ochoa y se sumó Matías Zbrun. Trullet ya habló con Diego Nuñez, pero el chaqueño tiene dificultades para salir de Resistencia y viajar por las restricciones. El juvenil Pablo Palomeque es el otro delantero con mayor rodaje en el plantel. Los que no siguen son Lucas Quiroz (fue a Unión de Sunchales), Emir Izaguirre y Manuel Bustos.

Recordemos que los jugadores del Club venían entrenando desde hace casi un mes, pero el pasado lunes dio inicio formalmente la pretemporada. Ayer fue el único doble turno de la semana, mencionando que viernes y sábado también habrá entrenamiento vespertino, y el domingo matutino. El lunes 26 será de descanso, regresando a las prácticas el martes 27 por la tarde.