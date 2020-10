Atlético ante Talleres iría en noviembre Deportes 23 de octubre de 2020 Redacción Por Aún no es oficial pero el certamen nacional buscará completar los 32ªavos de final antes de fin de año.

El fútbol argentino está muy cerca de volver a ponerse en marcha de manera oficial. El próximo viernes arrancará la copa de la Liga Profesional, con los 24 equipos de Primera División, y el sábado 7 de noviembre es la fecha para el regreso de la Primera Nacional. En este contexto, con las demás categorías de ascenso retomando la actividad entre fines de noviembre y principios de diciembre, la Copa Argentina está prácticamente a un paso de quedar confirmada para reanudarla junto con el regreso de las distintos campeonatos.

Si bien es algo que la organización está terminando de definir, lo cierto es que a mediados de noviembre empezarían a jugarse los partidos de 32° de final que quedan pendientes, que son 23 luego de que nueve cruces se hayan jugado antes de la pandemia. La idea es que la primera fase quede terminada entre noviembre y mediados de diciembre. Y aquí, Atlético de Rafaela se verá las caras con Talleres de Córdoba.

Una vez que ya estén los 32 clasificados a 16° de final, el torneo entrará en un muy breve receso: la segunda ronda comenzará en los primeros días de enero y tendrá continuidad el certamen con la idea de que en marzo pueda jugarse la final.

La definición no podría extenderse mucho más, porque el campeón disputará la Copa Libertadores 2021. Además, la intención es que la edición 2021 de la Copa Argentina comience pegada a la actual, por lo que no sería descabellado pensar en el sorteo de la edición del año que viene días o semanas después de la final, en marzo mismo.



¿CLÁSICO DE VERANO?



River y Boca están en el mismo sector del cuadro de la Copa Argentina, y en caso de que ambos ganen sus primeros dos partidos, se verán las caras en los octavos de final de la actual edición, que se jugaría a fines de enero o bien en febrero. El Millonario debería vencer a Defensores de Pronunciamiento, en el debut, y al vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y Comunicaciones, en la segunda ronda. El Xeneize, en tanto, tiene a Claypole en el estreno y si gana irá vs. Defensores de Belgrano o Almirante Brown.