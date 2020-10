Lesman y Castro se suman a la Crema Deportes 23 de octubre de 2020 Redacción Por Ambos firmaron contrato hasta diciembre del próximo año. El delantero ya se entrenó en la mañana de ayer y el mediocampista ofensivo lo hará este viernes.

Atlético de Rafaela se arma para afrontar el próximo torneo de la Primera Nacional, que aún no tiene formato definido pero se sabe que comenzará el 7 de noviembre. El jueves fue una jornada de firmas por Alberdi.

Germán Lesman y Rodrigo Castro se convirtieron en nuevos jugadores de la ‘Crema’, hasta diciembre de 2021. El delantero, que había arribado a la ciudad el martes, ya se sumó a los trabajos de pretemporada en la mañana de ayer y el mediocampista ofensivo lo hará este viernes.



Lesman, esperancino de 30 años, llega procedente de Villa Dálmine donde estuvo los últimos dos años. Surgido en San Lorenzo de Esperanza, pasó a Colón en donde tuvo su debut en el 2010, luego pasó por Rangers (Chile), Tiro Federal de Rosario, Sportivo Rivadavia Venado Tuerto, Independiente Chivilcoy, Defensores de Belgrano Villa Ramallo, All Boys (2016, donde fue goleador de la B Nacional), Huracán, Instituto de Córdoba y Brown de Adrogué.



En lo que respecta a Castro, su historia es bastante particular. El ‘Loli’, como lo apodan, de 27 años nació en San Francisco. Debutó en la primera de Sportivo Belgrano. Con 15 años se fue a Italia para jugar en el Udinese, “en el camino”, hubo un cambio de planes y firmaría con el Girondis de Burdeos por cinco años. Algunas lesiones y luego inconvenientes de papeles lo obligaron a pegar la vuelta antes de lo pensado y de la noche a la mañana se volvió de Francia. Tenía decidido abandonar el fútbol pero volvió a jugar en Sportivo Belgrano. Luego pasó por Mitre de Santiago del Estero, Sarmiento de Resistencia, y emigró a Chile para jugar en Iquique, Barnechea y San Luis Quillota.



De esta manera, el plantel que conduce Walter Otta ya cuenta con X refuerzos. Ellos son: Guillermo Sara, Fernando Piñero, Thiago Nuss, Claudio Bieler, Guillermo Funes, más los que se sumaron en las últimas horas: Lesman y Castro.