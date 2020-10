Nuevo Volkswagen Nivus: en preventa, desde $1.733.550 Automotores 23 de octubre de 2020 Redacción Por La marca alemana anunció el inicio de la etapa de preventa de su nuevo crossover a partir de este jueves. Estará disponible en versiones Comfortline y Highline, con un stock de 250 unidades. Además, los clientes contarán con diversos beneficios como mantenimiento y seguros bonificados o la posibilidad de financiar hasta $500.000 a tasa 0% a 24 meses.

Se hizo esperar, pero el desembarco de Volkswagen en el segmento B-SUV no podía haber tenido mejores resultados: con el T-Cross desplazó del liderazgo de la categoría a la Ford EcoSport y ahora, para complementar su oferta y llegar a más clientes, acaba de presentar en Argentina el Nivus, que viene de batir récords de venta en Brasil, agotando en pocas horas el stock de preventa, situación que muy probablemente se repita en nuestro mercado.

Si bien desde los primeros rumores de este proyecto se habló de una “versión aventurera” del Polo, lo cierto es que con el correr de su desarrollo, el Nivus fue cobrando personalidad propia y hoy se muestra como una propuesta totalmente diferenciada. Sí comparte con el hatchback la plataforma MQB-A0, su distancia entre ejes y algunos componentes del interior, pero la firma alemana trabajó para dotarlo de un aspecto diferente, combinando rasgos de un crossover con los de una “coupé”, representada por el remate posterior tipo fastback, bajo el concepto “New Urban Coupé” y que además le otorga una capacidad de baúl superior (415 litros), por lo que también se convierte en una alternativa como vehículo familiar.



PREVENTA

La preventa comenzaró este jueves en todo el país con un stock de 250 unidades. Toda la información de esta etapa estará disponible en la web oficial de la marca (www.volkswagen.com.ar) o en la red de concesionarios oficiales. Además, los clientes contarán con beneficios exclusivos como los tres primeros servicios de mantenimiento bonificados junto con tres meses de seguros bonificados con la compañía La Caja y la posibilidad de financiar hasta $500.000 con una tasa 0% a 24 meses a través de VW Compañía Financiera. El Nivus está disponible en versiones Comfortline y Highline, a la que se sumará en noviembre -cuando se realice el lanzamiento- la versión Hero, que añadirá detalles especiales como el techo bitono, llantas de color grafito, carcasa de los espejos en color negro e insignias en una tonalidad más oscura.



EQUIPAMIENTO DESTACADO

Uno de los pilares del Nivus es su nivel de tecnología, representada por el instrumental digital Active Info Display con pantalla de 12,3” configurable por el conductor, pero especialmente por el innovador sistema multimedia VW Play, compuesto por una pantalla táctil de 10” que no posee mandos físicos: su interfaz es similar a la de un smartphone y, de acuerdo a la marca, promete una fácil e intuitiva navegación entre los diversos menús. El equipo cuenta con una memoria interna de 10GB, lo que le permitirá al usuario poder descargar aplicaciones sin depender de la memoria del smartphone. Para ello, posee además una propia tienda de aplicaciones o App Store. Otra de sus características es que se podrán crear diversos perfiles de usuario, por lo que si al vehículo lo utilizan varios conductores, cada uno podrá tener un perfil configurado con sus preferencias.

Por el momento, la marca señaló como principales ítems de confort el sistema Coming & Leaving Home, dirección eléctrica, volante multifunción, sensores y cámara de retroceso. La versión Highline suma tapizado de cuero ecológico, levas al volante, sensores de estacionamiento delanteros, climatizador automático, espejos rebatibles eléctricamente y apertura y arranque sin llave.



EQUIPAMIENTO DE

SEGURIDAD

De serie, ambas versiones cuentan con seis airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos con ABS/EBD/BA, control de estabilidad (ESP), asistente al arranque en pendientes y anclajes Isofix. La versión Highline agrega control de velocidad crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia (AEB), frenado de emergencia poscolisión, detector de fatiga y control de presión de los neumáticos.



MECÁNICA

Toda la gama está impulsada por el nuevo motor naftero 1.0 turbo (1.0 TSI) de 3 cilindros en línea, que desarrolla 116 CV y 200 Nm de torque, asociado únicamente a la caja automática Tiptronic con convertidor de par de 6 velocidades.



COLORES

Blanco Cristal, Negro Universal, Plata Sirius, Gris Platino, Rojo Sunset y Gris Volcán (únicamente en opción Highline).



ACCESORIOS

El Nivus contará con más de 70 accesorios para que el cliente pueda personalizar su unidad a gusto o de acuerdo a sus necesidades. En la lista se destacan los accesorios para el transporte de mascotas, kit de faros antiniebla, molduras laterales, suspensión deportiva y varios diseños de llantas de aleación.



PRECIOS Y GARANTÍA:

Volkswagen Nivus Comfortline 200TSI AT: $1.733.550

Volkswagen Nivus Highline 200TSI AT: $2.033.750

Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros

(FUENTE: https://www.16valvulas.com.ar/)