Santa Fe tiene ley de paridad para la conformación de listas de candidatos

La Legislatura santafesina sancionó ayer el proyecto de ley de que establece la igualdad de género para las listas de candidatos a cargos públicos, ministros y secretarios de Estado. La iniciativa también abarca al Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, consejos, colegios, asociaciones profesionales, organismos, entes estatales y partidos políticos. Tras su aprobación primero en una sesión virtual de la Cámara baja presidida por su titular, Miguel Lifschitz, que incorporó modificaciones y mejoras, el proyecto fue convertido en ley por el Senado que le dio sanción definitiva.

La norma tendrá su estreno en las elecciones a concejales del 2021 en todas las municipalidades de la Provincia, según una de las modificaciones incorporadas ayer en Diputados que luego fue refrendada por los senadores en segunda revisión -el Senado había dado media sanción hace cuatro meses-.

“Este es un día histórico para la democracia santafesina y argentina”, afirmó la diputada Lionela Cattalini (FPCyS-Socialistas), tras la aprobación que ubica a Santa Fe junto a otras quince provincias del país que ya tienen su ley. “Ninguna conquista ha sido fácil ni rápida para las mujeres”, sostuvo la legisladora al hablar en la sesión y recordó el antecedente la ley nacional N° 24.012/91 de Cupo Femenino, que determinó que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentan los partidos en las elecciones estuviera ocupado por mujeres. También mencionó la ley nacional N°27.412/17 de Paridad de Género, que estableció que las listas de candidatos al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben intercalar a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.

Junto con Cattalini, trabajaron intensamente para la aprobación de este proyecto todas las diputadas integrantes del bloque Socialistas: Clara García, Erica Hynes, Claudia Balagué, Rosana Bellatti, María Laura Corgniali, Lorena Ulieldín y Gisel Mahmud.

“Esta Cámara aprobó dos proyectos de paridad de género que se encontraron con una barrera en el Senado,” recordó la legisladora. “Hoy tenemos la posibilidad de tener una ley y aun sabiendo que no es la mejor, tenemos en claro que es un gran avance para que Santa Fe deje de ser unas de las pocas provincias argentinas que hoy no cuenta con una ley de paridad y cristalice nuestros derechos”, aseguró.

“También tenemos en claro que esta ley de paridad es una realidad gracias a la organización y la insistencia de muchísimas mujeres de ámbitos e ideas políticas distintas, unidas por un único objetivo: construir una sociedad en la que los y las ciudadanas tengamos las mismas oportunidades de acceder a espacios de decisión. En adelante, como hicimos hasta aquí, vamos a seguir luchando para mejorar el sistema político de la provincia de Santa Fe”, aseguró.

Desde el bloque del PJ de diputados, Lucila De Ponti expresó su “orgullo y privilegio” de haber votado la paridad para la Nación y para la provincia. “Recuerdo que cuando la votamos en el Congreso fue algo inesperado, porque les birlamos en el Orden del Día la posibilidad de colar el proyecto a nuestros colegas varones que tanto les cuesta resignar privilegios”. sostuvo. “Santa Fe no podía quedarse afuera y ser una de los ocho provincias argentinas que no tenía ley de paridad”, enfatizó.

Poco después, la vicegobernadora y titular del Senado, Alejandra Rodenas, destacó en su cuenta de Twitter la sanción de la ley que terminó su recorrido legislativo en la Cámara alta: "¡Tenemos Ley de Paridad en la Provincia de Santa Fe! Hemos dado un paso decisivo en el camino hacia la igualdad: el movimiento de mujeres es protagonista de un cambio de época que llegó para quedarse", remarcó.

Cabe recordar que el primer antecedente para establecer la paridad en la integración de las listas data de 18 años atrás cuando la radical, Alicia Tate, había presentado un proyecto en esta dirección que no logró llegar a buen puerto.

La norma aprobada garantiza la participación equitativa de hombres y mujeres para acceder a cargos públicos. A tal fin, establece que la conformación de las listas de personas precandidatas y las alianzas electorales que presenten los partidos políticos para elecciones provinciales, municipales, comunales y de convencionales constituyentes de la provincia de Santa Fe deberá contener un 50 por ciento de cada género, ubicando de manera intercalada y consecutiva a mujeres y varones desde la primera candidatura hasta la última.

La ley extiende la paridad de género a los ámbitos de participación política partidaria, los cargos políticos en ministerios y secretarías de estado del Poder Ejecutivo, entidades autárquicas, organismos descentralizados, empresas del estado provincial, sociedades del estado provincial, sociedades anónimas con participación estatal provincial mayoritaria, sociedades de economía mixta, en todo otro ente público provincial, cualquiera fuere su forma u origen, y en los consejos, asociaciones y colegios profesionales.