Piden implementar el Plan Integral de Barrios Locales 23 de octubre de 2020 Redacción Por EN RAFAELA

Desde el Centro Socialista de Rafaela expresaron su "preocupación" ante la falta de "implementación en el año 2020 del Programa de Intervención Integral de Barrios para municipios de la provincia (Ley 13896), conocido como 'Plan Abre'. "Nos resulta llamativo que no se haya reglamentado dicha ley, transcurrido más de un año desde su aprobación el 10 de octubre de 2019 y dado que su promulgación se dio casi de manera inmediata el 17 de octubre mediante Decreto 3091. Vale mencionar que la Legislatura aprobó para este año un presupuesto que contempla $3.138.000.000 para la implementación del citado programa y que a la ciudad de Rafaela le corresponderían casi 75 millones de pesos", sostuvo el Centro Socialista.

Asimismo, considera que a través de distintas iniciativas legislativas de diputados socialistas, como Lionella Cattalini, Pablo Pinotti y recientemente el diputado Esteban Lenci se ha insistido en "requerir respuestas por parte del Ejecutivo provincial para conocer por qué hasta el momento no se ha reglamentado la ley y puesto en práctica este proyecto que tuvo inicio en las gestiones del Frente Progresista". A esto se suma "el pedido que se da a través de distintos Concejos Municipales de la provincia de Santa Fe, donde concejalas y concejales impulsaron iniciativas para conocer cuáles son los proyectos presentados por los gobiernos locales, qué ha sucedido al respecto, y cuál es el estado de ejecución presupuestaria del mismo", continúan manifestando.

"Por ello, desde el Centro Socialista de Rafaela presentamos al concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico una propuesta de pedido de informe para el Departamento Ejecutivo Municipal y enviamos una nota dirigida al Presidente del Concejo expresando nuestra preocupación", agrega el documento del Centro Socialista.



SOBRE EL PLAN ABRE

El Plan Abre se enmarcó en el llamado Plan Estratégico Provincial, inicialmente presentado por el Gabinete Social en 2008 y reformulado en 2012 como Plan Estratégico Provincial: Visión 2030. Su formulación fue el resultado de la articulación entre el gobierno provincial, los gobiernos municipales y las organizaciones de la sociedad civil en 55 Asambleas Ciudadanas distribuidas en las cinco regiones de la provincia.

Se comenzó a implementar en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, extendiéndose luego a otras localidades, y en función de las experiencias positivas alcanzadas es que se lo propuso como Ley a los fines de llegar a los municipios de todo el territorio provincial. La importancia del programa trajo como correlato que fueran incrementándose progresivamente sus intervenciones hasta alcanzar 68 barrios beneficiados con políticas sociales integrales e inversión pública durante la gestión del gobernador, Miguel Lifschitz.

El Plan Abre se ejecutó siguiendo dos ejes principales de trabajo, por un lado Infraestructura y Hábitat de los barrios, con mejoras en temas claves como educación, salud, seguridad, justicia, energía y vialidad, así como mejoras generales en vivienda, saneamiento y acceso a luz y agua seguras. El otro eje fundamental fue el fortalecimiento en convivencia y participación, promoviendo la inclusión socioeducativa y laboral, el abordaje integral de adicciones, la convivencia barrial, la seguridad ciudadana, la promoción de derechos y la participación social y comunitaria.

En ese sentido, el diputado Lenci, autor de un pedido reciente al Ejecutivo dijo que “no se explica que a un año de la sanción de la Ley 13.896 no se haya dictado el decreto reglamentario respectivo, más aún sabiendo que ya cuenta con un presupuesto asignado para 2020 de $3.138.912.660, no se hayan publicado los montos asignados a cada municipio, ni se haya indicado la forma de presentación de los proyectos”, plantea.

El Centro Socialista de Rafaela indica que “en función del contexto crítico por pandemia de COVID-19, a lo que se suman realidades sociales complejas e incremento de la violencia, contar en Rafaela con este programa contribuiría a dar respuestas a la realidad difícil que atraviesan nuestros barrios”.