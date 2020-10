La ciclovía Rafaela - Bella Italia llevará el nombre de Luis Peretti Locales 23 de octubre de 2020 Redacción Por El proyecto fue aprobado ayer por la mañana en la sesión virtual del Concejo, de la que también participó la familia del ex concejal del PDP y el presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION VIRTUAL. Esta vez los concejales y funcionarios del cuerpo legislativo estuvieron acompañados por Perotti y familiares de Luis Peretti.

Este jueves se desarrolló la sesión ordinaria del Concejo de manera virtual con tres proyectos que formaron parte del Orden del día, siendo el más significativo el que impulsó el concejal Lisandro Mársico, acerca de la imposición del nombre de “Luis Peretti” a la ciclovía que une Rafaela con Bella Italia.

El proyecto surgió a partir de la idea del presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, que se lo acercó a la familia del ex concejal del PDP y que ésta luego dejó en manos de Lisandro Mársico, proponiendo la designación del nombre de “Don Luis Peretti”, al trayecto comprendido entre el Parque Balneario Municipal y el Camino Público Nº 28 que vincula ambas localidades. Es que en 1997 el propio Peretti ya habían planteado la necesidad de construir una ciclovía entre ambas localidades teniendo en cuenta que muchos trabajadores rafaelinos cumplían tareas laborales en fábricas instaladas en la vecina localidad. El objetivo era darle mayor seguridad vial y evitar que circulen en bicicleta sobre la calzada de la ruta.

“Venimos sesionando virtualmente y vaya uno a saber cuando volvemos al recinto y no quisimos demorar este proyecto, se invitó a la familia que se conectó y se invitó al presidente comunal de Bella Italia y fue un justo homenaje a quien batallara tanto y gestionara para que esa obra se pudiera construir. Él recibía permanentes reclamos de la gente, de los trabajadores, sobre todo que por la madrugada y por sus horarios tienen que ir de una empresa a otra y que son ya sea oriundos de Rafaela o Bella Italia”, señaló el concejal del FPCyS.

Esa primera parte de la sesión, que comenzó con demoras para facilitar la conexión de los hijos de Luis Peretti (Sergio, Luis Maria, María Andrea y Martín) hubo palabras cálidas que recordaron la pasión por la política y en especial por Rafaela del concejal que además fue un referente provincial del PDP.

Además, Mársico resaltó la preocupación que le generaba a Luis Peretti que los ciclistas tengan que circular por la ruta 70 junto a camiones de gran porte, con la peligrosidad que esto suponía, por eso destacó la aprobación de este proyecto.

El dirigente demócrata progresista, Luis Peretti falleció a los 83 años en la tarde del miércoles 17 de junio de este año. En su amplia trayectoria política dejó más de 20 años como concejal de Rafaela -fue electo en siete oportunidades-, ya que fue legislador local entre 1973 y 1976, posteriormente de 1991 a 2002 -se había retirado por un malestar de salud- y finalmente de 2005 a 2013. Hace apenas tres años había recibido, en ese recinto del sexto piso del edificio municipal, el reconocimiento como Ciudadano Distinguido entregado en honor a su compromiso con los temas de la ciudad y también sus instituciones.



OTROS TEMAS

Por otra parte ayer también recibió la aprobación una iniciativa presentada por la concejal Alejandra Sagardoy, proponiendo crear el “Concurso Fotográfico Concejo Municipal de Rafaela” destinado a que fotógrafos no profesionales, muestren sus trabajos en lo referente a reflejar los distintos lugares de la ciudad en el marco de los festejos conmemorativos por el 139° aniversario de Rafaela.

Finalmente los ediles aprobaron un proyecto para aumentar la caja chica del Cuerpo Legislativo destinada a gastos administrativos y de funcionamiento, tal como había solicitado el secretario, Franco Bertolin.