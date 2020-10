No se desacelera el ritmo de contagios en Rafaela Locales 23 de octubre de 2020 Redacción Por La ciudad sumó ayer otros 132 casos positivos y 2 fallecimientos. El Municipio reconoce demoras en el servicio 107. En la Provincia confirmaron 2.519 contagios y acumula casi 90 mil desde marzo.

FOTO PRENSA MUNICIPAL MARTIN RACCA. Fue el encargado de brindar el reporte epidemiológico.

Rafaela quedó al borde de marcar otro récord de contagios de Covid al reportarse ayer 132 nuevos casos, una cifra que quedó muy cerca de los 137 registrados el pasado 14 de octubre, que aún se mantiene como la más alta para una jornada. De esta manera, la ciudad acumula 2.397 infectados desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, aunque actualmente son 780 los casos activos ya que 1.578 pacientes se han recuperado. Además 1.882 personas se encuentran cumpliendo aislamiento preventivo.

El subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca, solo se limitó a confirmar que 39 personas fallecieron a raíz del Covid en la ciudad, por lo que se desprende que hubo dos fallecimientos en las últimas 24 horas. En este sentido, no brindó ningún otro detalle sobre si las personas se encontraban internadas, edad o sexo.

Respecto a la situación en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", el subsecretario de Salud informó que en la Unidad de Terapia Intensiva permanecen internadas 20 personas, 17 de ellas con asistencia respiratoria mecánica. En tanto, en sala general hay 28 pacientes internados con Covid y otros 6 sospechosos de haberse contagiado.

En esta oportunidad, no hubo ninguna información adicional respecto al panorama en las residencias geriátricas. La "información a medias" que brindó el Municipio en la jornada del martes no hizo otra cosa que alarmar a las familias que cuentan con abuelos en los distintos geriátricos. La intranquilidad se percibió en redes sociales y en mayor consulta hacia los encargados de los hogares. La responsable de la Coordinación Epidemiológica, Dra. Sandra Capello, solo había admitido el martes que se habían detectado casos positivos en algunos geriátricos. La falta de detalles disparó la intranquilidad general mientras crecían los rumores de escraches por parte de familiares a residencias de la ciudad y de muertes registradas en otros.

Al no transparentar la dimensión del problema y solo con información parcial, sin identificar la cantidad de geriátricos con Covid ni la cantidad de abuelos que debieron ser internados, el Municipio genera el efecto contrario al buscado.

La improvisación también dejó en evidencia las limitaciones del servicio de emergencias 107, que a pesar de haber contado con más de seis meses de tiempo para prepararse para un pico tal como se registra en Rafaela por estos días, está desbordado. Recién esta semana el Municipio dispuso un refuerzo en la cantidad de personal cuando en las últimas semanas el servicio no pudo cumplir con los tiempos del hisopado y, lo más grave, monitorear el estado de personas contagiadas.

En no pocos casos, la falta de respuestas del 107 obligó a enfermos a buscar ayuda en sus médicos de cabecera ante el empeoramiento de su condición. Sobran los testimonios respecto al colapso del servicio sin que las principales autoridades sanitarias del Municipio o la Provincia reconozcan la gravedad de la situación.

Racca admitió ayer al presentar el reporte epidemiológico que "hay entre 150 y 200 llamadas (por día) para el diagnóstico del 107, aunque la indicación es hacerlo después del tercer día del que aparecieron los síntomas". "El hisopado no está indicado antes del tercer día. Lo ideal es hacer el estudio entre los días 4 y 6. Ante un caso sospechoso, hay que hacer aislamiento", subrayó.

El funcionario también planteó a modo de queja que "en el día 4 y 5 los pacientes no atienden el teléfono" y pidió que "si reciben una llamada de un número desconocido o privado, deben atender, lamentablemente muchas llamadas no son recepcionadas".

"Venimos con un retraso en la atención del 107" reconoció Racca, a la vez que prometió que "nos vamos a poner al día porque ampliamos la cantidad de operaciones". Finalmente, subrayó que "hay una tensión en el sistema sanitario por lo que le pedimos colaboración para que los equipos sanitarios puedan atender a todos, cumplan con las medidas preventivas".



LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud informó anoche 2.519 casos positivos de Covid en la Provincia de Santa Fe, por lo que el total acumulado desde marzo asciende a 88.637, de los cuales 68.761 ya se han recuperado. Y además notificó 36 muertes que elevan a 970 las víctimas fatales por la pandemia en territorio santafesino. Con respecto a los hospitales, 470 pacientes se encuentran internados en sala general y otros 235 en terapia intensiva.

La ciudad de Rosario nuevamente encabezó la lista de contagios con 1.056 mientras que la ciudad de Santa Fe notificó 249 casos, Rafaela 132, Venado Tuerto 95, Villa Constitución 73 y Villa Gobernador Gálvez 44. En tanto, informaron 33 positivos de Casilda, 32 de San Lorenzo, 29 de Cañada de Gómez, 28 de Granadero Baigorria, 27 de Funes y Roldán, 25 de Capitán Bermúdez, 24 de Pérez, 20 de Gálvez y 16 de Sunchales. También hubo 16 en Sunchales, 11 en Ceres, 9 en Franck, 8 en Tostado, 7 en San Jorge, 5 en Humberto Primo, 5 en Humboldt, 4 en San Vicente, 3 en San Cristóbal y 1 en Bella Italia, Frontera, Lehmann, Suardi y Tacural.

Se espera que hoy el gobernador, Omar Perotti decida cómo sigue el actual régimen de restricciones vigente que vence este sábado en la Provincia de Santa Fe, aunque se especula que todo continuará como en la actualidad.