Al Gobierno le costará "mucho evitar una devaluación"
23 de octubre de 2020

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Economistas advirtieron hoy que al Gobierno "le va a costar mucho evitar una devaluación" ante la crisis cambiaria, mientras aseguraron que en el país hay una crisis de confianza que impulsa la brecha e impacta en la "conducta de la gente".

"Ante la situación actual, el desdoblamiento cambiario sería una solución porque el contexto no va a mejorar en lo inmediato.

Si no lo hacen, tarde o temprano van a tener que soltar el tipo de cambio oficial", dijo el economista Eduardo Levy Yeyati.

A su vez, cuestionó el "mal diagnóstico técnico" por parte del Poder Ejecutivo sobre el dólar y señaló: "En vez de habilitar un canal financiero para que los ahorros vayan a niveles muchos más altos, restringen la oferta".

"Por eso, el precio del dólar blue tiene un nivel muy alto y podría subir más", indicó el economista en declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por radio Rivadavia.

"El Gobierno tiene una botonera de estímulos para intentar que levante la inversión privada y motorizar la recuperación, pero no hay confianza", consideró.

"Lo que propone el Gobierno, frente a la crisis, es repartir lo que hay para pasar el momento. Necesitamos un cambio de dirección", aseguró.

Por su parte, el economista jefe de la consultora Ecolatina, Matías Rajnerman, analizó: "Para frenar una corrida cambiaria hacen falta dos cosas: reservas, para contrarrestar la demanda de dólares, y tasa de interés alta, para incentivar el ahorro en pesos".

"Hoy casi no hay Reservas y el Banco Central no quiere subir la tasa de interés. Será difícil que pare así", pronosticó.

En tanto, la economista de Arriazu Macroanalistas, Bárbara Guerezta, alertó que "el país atraviesa por una severa crisis de confianza".

Al referirse a los valores experimentados por las cotizaciones no oficiales del dólar, afirmó: "Muestran que se está viviendo un momento de pánico".

Indicó que el crecimiento de la diferencia entre el dólar oficial y los alternativos impacta "en la conducta de la gente" y manifestó que en la Argentina hay "una economía que no da señales de confianza".

"La gente tiene pánico y quiere huir del peso", sostuvo, y puntualizó que "la brecha es insostenible en los niveles en los que está", en declaraciones radiales.

"Eso no significa que la solución sea devaluar", aclaró, y remarcó que "la situación del Banco Central a fines de 2015 era mucho más urgente y dramática que la de hoy".