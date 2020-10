Milla tiene Covid-19 Deportes 22 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Se conoció en las últimas horas que Matías Milla dio positivo de Covid-19 y por lo tanto no estará presente el próximo fin de semana en la tercera fecha que el Súper TC2000 disputará en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.

"Les quiero informar que di positivo de Covid-19. Me encuentro con mucha fiebre y un gran dolor en todo el cuerpo. Lo único que hoy puedo decir es que desde la última fecha de Buenos Aires lo único que hice fue entrenar y correr en Kart con un solo objetivo, seguir mejorando para manejar cada vez mejor cuando llegara la hora de subirme al auto", contó el piloto de Campana.

El integrante del Renault Sport Castrol Team, que ocupa el cuarto puesto en el torneo, es el cuarto piloto de la categoría en contraer el virus. Su equipo no lo reemplazaría en esta competencia.

Los otros fueron Julián Santero (no pudo estar en la carrera anterior), Nicolás Moscardini y Leonel Pernía.