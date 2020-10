Agüero volvió al gol en la Liga de Campeones Deportes 22 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA DE PENAL. El Kun anotó para el Manchester City frente al Porto.

El delantero Sergio Agüero marcó ayer un gol de penal para Manchester City de Inglaterra en el triunfo ante Porto de Portugal, por 3 a 1 ,en el grupo C de la Liga de Campeones de Europa. El "Kun" anotó a los 20 minutos del primer tiempo en su segundo partido desde el regreso a la actividad recuperado de una lesión. Su remate fue interceptado por el arquero Agustín Marchesín, quien no pudo desviar del todo la trayectoria de la pelota.

Agüero, eje de críticas el fin de semana pasado por su acción contra una jueza de línea, no convertía desde el 4 de marzo cuando el City venció a Sheffield Wednesday por FA Cup. El resto de los goles de Manchester fueron del alemán Ilkay Gündogan (ST 20m) y el español Ferran Torres (ST 28m), quien reemplazó al "Kun". Porto se puso en ventaja con el tanto del colombiano Luis Díaz (PT 14m).

Atalanta de Italia, con un gol de Alejandro Gómez, venció como visitante a Midtjylland de Noruega por 4 a 0 en el grupo D. El club de Bérgamo tuvo como titulares al "Papu" y a Cristian Romero más el ingreso de José Palomino.

En la misma zona, Ajax de Países Bajos perdió como local ante Liverpool de Inglaterra por 1-0 con el gol en contra del defensor del seleccionado argentino Nicolás Tagliafico. El equipo neerlandés también tuvo al defensor Lisandro Martínez desde el inicio del juego.

Atlético de Madrid de España, dirigido por Diego Simeone y con el ingreso del delantero Ángel Correa, fue vapuleado por Bayern Múnich de Alemania por 4 a 0 como visitante por el grupo A. El equipo alemán, vigente campeón, alcanzó el duodécimo éxito consecutivo en Champions con goles del francés Kingsley Coman (2), el alemán Leon Goretzka y el francés Corentin Tolisso.

Por el mismo grupo el Salzburgo de Austria y el Lokomotiv empataron 2 a 2 con goles de Mohamed Camara y Dominik Szoboszlai para los locales, mientras que Éder y Vitali Lisakovich anotaron para la visita.

Asimismo, Inter de Italia, con el ingreso del delantero Lautaro Martínez y un doblete del belga Romelu Lukaku, empató como local con Borussia Moenchengladbach por 2 a 2 en el grupo B.

Por esta zona, Real Madrid de España cayó como local ante el Shakhtar de Ucrania, en su debut en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un encuentro electrizante que se definió en el final con la intervención del VAR. El elenco ucraniano sorprendió de entrada y se fue al entretiempo con una ventaja de tres goles, que fueron anotados por el brasileño Mateus Tetê, Raphael Varane en contra de su propia valla y Manor Soloman. Sin embargo, en el complemento el conjunto merengue se despertó y descontó en dos ocasiones, por obra de Luka Modric y de Vinicius, 14 segundos después de haber ingresado desde el banco de suplentes. En tiempo de descuento, el VAR le anuló -bien- un gol al Real Madrid, que hubiese significado la igualdad, porque Vinicius se encontraba delante del arquero rival y entorpeció su vista tras un disparo de Federico Valverde que se dirigió hacia la red, por lo que el equipo visitante se llevó los tres valiosos puntos.

Finalmente, por el Grupo C Olympiakos de Grecia le ganó de local 1 a 0 a Olympique de Marsella.