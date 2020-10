El estadio de Santiago del Estero fue aprobado

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Conmebol autorizó ayer la utilización del flamante estadio "Único" de Santiago del Estero para el partido entre la Selección argentina y Paraguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas, el próximo 12 de noviembre, al afirmar que "reúne las condiciones" necesarias para ser sede. Sin embargo, el secretario general adjunto y director de Desarrollo del organismo, el argentino Gonzalo Belloso, remarcó que no depende de ellos la decisión para que finalmente el estadio santiagueño reciba a la albiceleste.

"Creíamos que las condiciones no estaban, pero realmente cumplieron con las expectativas. Nosotros no somos quién lo va a disponer, analizarán lo que vimos hoy, pero tranquilamente se puede jugar un partido de primer nivel como en pocos lugares", dijo Belloso en rueda de prensa. Además, señaló: "Tiene pequeños detalles que vamos a pasar al informe pero son cambios que obedecen a lo nuevo que se ha implementado en esta pandemia. Nosotros planeamos este viaje hace varios meses, era una visita importante porque no lo conocíamos, este estadio está impecable".

Los enviados de la Conmebol cotejaron no solo el avance de las obras del moderno escenario que está en la costanera Norte, al pie del puente Carretero, sino también las diferentes comodidades que podría ofrecer la ciudad anfitriona. "Creemos que la ciudad reúne muchísimas condiciones para hacer elementos a futuro. Que Santiago del Estero nos de esta cancha es un orgullo, y un alivio grande", sostuvo el secretario general adjunto.

El estadio Único "Madre de Ciudades" tiene una capacidad de casi 29 mil espectadores sentados, ubicados en plateas VIP, de prensa, altas y bajas, populares en las cabeceras y 22 palcos especiales. También cuenta con un museo interactivo, un restaurante y un hall de acceso preferencial.

Tras el arranque perfecto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 con victorias ante Ecuador en Buenos Aires y Bolivia en la altura de La Paz, la Selección argentina recibirá el jueves 12 de noviembre a Paraguay. La AFA, en caso de elegir como sede Santiago del Estero, deberá modificar la logística habitual que ya montó con éxito para ser local en el estadio de Boca, que es la otra opción sobre la mesa. Luego de ese partido ante los guaraníes, el conjunto albiceleste dirigido por Lionel Scaloni tendrá que ir a Lima para afrontar un duro examen ante Perú.