A Atlético se lo dieron vuelta Deportes 22 de octubre de 2020 Redacción Por La Crema lo ganaba 1 a 0 con gol de Copetti, pero finalmente perdió ante Colón 3 a 1 en su cuarto partido de preparación

FOTO PRENSA COLON NO PUDO SOSTENERLO. En un duelo de 90 minutos, el elenco rafaelino fue superado en el tramo final.

Colón de Santa Fe derrotó ayer por 3 a 1 a Atlético Rafaela en un partido amistoso de pretemporada, de 90 minutos, que disputaron de cara al comienzo de la Liga Profesional de Fútbol y la Primera Nacional, jugado en el predio del equipo santafesino. Este fue el cuarto ensayo para la Crema, todos ante equipos de primera división, sumando hasta el momento dos empates y dos derrotas.

El conjunto rafaelino empezó ganando con un tanto de Enzo Copetti, a los 5 minutos de la segunda etapa, pero el equipo de Santa Fe dio vuelta el resultado con los tantos de Christian Bernardi, Alex Vigo y Federico Lértora, a los 15, 18 y 25 de la misma parte, respectivamente.

La formación que dirige Walter Otta tuvo un buen rendimiento, especialmente en el primer tiempo, donde jugó de igual a igual ante su oponente y generó un par de oportunidades propicias para convertir, esto de acuerdo a las referencias del cuerpo técnico celeste ya que, cabe recordar, no puede asistir la prensa a estos encuentros y en este caso tampoco el partido fue televisado a través de las redes sociales.

En la parte complementaria durante los primeros minutos continuó la misma tónica y Atlético pudo plasmarlo con la apertura del marcador, tras una buena jugada en la cual se juntaron Claudio Bieler y Enzo Copetti, llegando el chaqueño a batir la valla defendida por Burián.

De allí en más la reacción sabalera se dio cuando Eduardo Domínguez empezó a mover el banco y rápidamente Cristian Bernardi le dio rédito con un tiro libre muy preciso que puso las cosas igualadas. Así, en una ráfaga Colón aceleró y dio vuelta el resultado con un tanto de Alex Vigo tras una jugada de pelota parada, y decoró el resultado con el gol de Lértora.

Cabe mencionar que Otta (que esperaba que el encuentro sea de 70 minutos) no realizó cambios en los jugadores de campo. Solamente en los instantes finales la inclusión de Gastón Pezzini por Guillermo Sara, por una molestia que tuvo el arquero titular.

Por el momento no hay otro partido de preparación previsto, aunque no se descarta que el sábado 31 pueda darse un enfrentamiento ante alguno de los equipos del Federal A de la región, como Unión de Sunchales o Sportivo Belgrano de San Francisco.



COLON 3 - ATLETICO 1

Colón: Leonardo Burian; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Yeiler Góez, Gonzalo Escobar; Facundo Farías y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Atlético Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stéfano Brundo, Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.



EMPATARON LOS ALTERNATIVOS

Posteriormente al duelo principal se jugó otro duelo de 90 minutos entre los equipos suplentes, que terminó igualado en 3 tantos. Cabe mencionar que Atlético lo ganaba 2 a 0 y 3 a 1, pero el dueño de casa lo terminó igualando en la parte complementaria.

Colón formó con Joaquín Hass; Facundo Garcés, Estéfano Moreyra, Gian Nardelli; Eric Meza, Yeiler Goez, Santiago Pierotti, Brian Farioli y Conrado Ibarra; Christian Bernardi y Tomás Sandoval.

Atlético lo hizo con Nahuel Pezzini; Marcos Eñiguez, Fernando Piñero, Lucas Samaniego y Roque Ramirez; Thiago Nuss, Lautaro Navas, Franco Baudracco y Luciano Pogonza; Guillermo Funes y Alex Luna. Luego ingresaron Diego Meza y Federico Ortiz.

Los goles rafaelinos fueron convertidos por Piñero, Funes (en el primer tiempo) y Ortiz de penal (en el segundo). Para los sabaleros convirtieron Sandoval x 2 y Gozalvez.