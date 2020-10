"En Rosario hay fábrica de gatilleros y sicarios"

Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, aseguró que en Rosario "hay una fábrica de gatilleros y sicarios que es asombrosa", y se lo atribuyó al poder de fuego que ostentan las grandes bandas delictivas, pese a tener a sus líderes encarcelados en penales federales.

En eso hizo alusión al líder de la banda "Los Monos", "Guille" Cantero, a quien acusó de tener como estrategia "quemar Rosario".

De acuerdo a La Capital, el funcionario provincial se refirió a la ola de violencia que asuela a Rosario y la región, que se traduce en un total de 164 víctimas de asesinatos en lo que va del año, y una feroz disputa territorial por las bocas de expendio de droga.



GATILLEROS Y

SICARIOS

"En Rosario hay una fábrica de gatilleros y sicarios que es asombrosa. Eso queda en evidencia por la gran cantidad de muertos de los distintos grupos que se disputan en control de la droga. Y es porque, pese a ser encarcelados, los grandes líderes de las organizaciones criminales siguen manejando el negocio", sentenció Saín.

En ese sentido, aseguró que "los autores de la mayoría de estos hechos son grupos que responden a 'Guille' Cantero, quien tiene como estrategia de quemar Rosario, de ordenar balaceras y asesinatos y quebrar cualquier tipo de hegemonía".



SE TRABAJA

Saín sostuvo en Telefé Rosario que con el equipo de fiscales están "trabajando puntualmente ese caso, y él ("Guille") sabe que no va a salir nunca más de la cárcel (está en Marcos Paz). Pero además tenemos un problema junto al bloque de fiscales y es que no contamos con la cooperación del Servicio Penitenciario Federal. Hubo reiterados pedidos especiales y aún no hemos tenido respuesta positiva de parte de ellos, con lo cual nos vemos impedidos en poder avanzar en este terreno".

No obstante, aclaró que "no estoy diciendo que haya connivencia con el SPF, sino que no encontramos reciprocidad y colaboración. Por eso estamos trabajando muy fuerte con los fiscales de Rosario para seguir investigando".

Sin embargo, destacó el desembarco de la sede del ministerio de Seguridad en Rosario para desplegar una estrategia en el terreno y poder combatir el crimen organizado.

"Con la llegada de Silvia La Ruffa a la delegación del ministerio de Seguridad a Rosario, estamos avanzando de manera estratégica en todos los temas", apuntó.