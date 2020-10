PARA TOMARLE EL PULSO A LA LECHERIA MUNDIAL

En este informe daremos a conocer lo informado desde el Observatorio de la Cadena Láctea de Argentina, y replicado por TodoLechería, tras el procesamiento de gran cantidad de información relacionada a los mercados mundiales.



AUSTRALIA Y LAS

EXPORTACIONES

Las exportaciones de productos lácteos australianos retroceden en enero-agosto. La demanda de productos de Australia ha flaqueado en los primeros ocho meses del año.

Las exportaciones (incluida la fórmula de leche para lactantes) totalizaron 305.700 toneladas y valieron 1.400 millones de dólares, lo que representa una caída del 7,4% y del 11% (respectivamente) en el mismo período de 2019.

La leche en polvo y la manteca parecían haber sido los mayores perdedores en el período, con una caída de la oferta del 6% y del 34%, respectivamente. Los suministros del FMI se desplomaron un 32% hasta las 23.500 toneladas, mientras que las exportaciones de queso se mantuvieron algo estables: bajaron un 1,8% hasta las 100.300 toneladas.



PRODUCCION EN

UNION EUROPEA

Las entregas de leche en la Unión Europea podrían aumentar 1,4% en 2020 y un 0,8% en 2021.

La producción de leche en la Unión Europea en el tercer trimestre de 2020 es probable que siga siendo positivo (+1%) gracias a un fuerte crecimiento de las entregas hasta julio (+ 2%). Se espera que la producción del cuarto trimestre de 2020 esté aproximadamente al mismo nivel que el año pasado.

Para el conjunto del año 2020, se prevé que las entregas de leche en la UE aumenten en un 1,4%, gracias a las condiciones de los pastos, en general favorables hasta julio, así como por alimentos concentrados accesibles. Al mismo tiempo, se espera que el rebaño lechero siga disminuyendo (-0,4%), con un aumento de los sacrificios en la segunda mitad del año, de acuerdo con las previsiones a corto plazo que acaba de publicar la Comisión Europea.

En 2021, la producción de leche en la UE podría crecer un modesto 0,8%, gracias a un aumento de producción individual (lts./vaca) del 1,6% y una menor número de vacas en producción (-0,8%).

En el resto de regiones, la producción de leche está aumentando. Entre enero y junio, la producción en EE. UU. creció a un ritmo similar al de la UE, Australia se recuperó del mínimo del año pasado (+ 5%) y las condiciones climáticas favorecieron un aumento significativo de la producción en Argentina (+ 9%). Es probable que Nueva Zelanda se beneficie de las buenas condiciones meteorológicas, como hasta ahora (Fuente: Portal Agrodigital).



LA SITUACION

EN BRASIL

En el marco de la pandemia, el sector lácteo enfrentó desafíos, especialmente los condicionados por el consumo de lácteos -en un principio fuertemente afectado por el aislamiento social-, pero que posteriormente se fortalecieron con la incorporación de las ayudas de emergencia a los ingresos de las familias brasileñas.

Este escenario se sumó al período de estacionalidad propio de la producción de leche, resultando en incrementos consecutivos en los precios pagados al productor en los últimos meses. En septiembre, específicamente, el "Precio Medio de Brasil Neto" relevado por Cepea alcanzó R$ 2,13/litro (US$ 0,39/litro), récord real en la serie, analizando los valores mensuales deflactados por el IPCA del 20 de agosto. De enero a septiembre de este año, el aumento del precio de la leche es un significativo 56,4%.

Por otro lado, el movimiento alcista también se nota en los costos de producción , datos del Proyecto Campo Futuro (CNA / SE-NAR), que cuenta con la alianza técnica de Cepea, indican que el Costo Efectivo Operativo (COE), acumula aumentos del 8,1% de enero a agosto, con base en el “Promedio Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC y SP), en el mismo período del año pasado, el aumento había sido 0, 14%. Analizando los datos de ese mes respecto a agosto de 2019, el incremento alcanza el 12,0%.



NUEVA ZELANDA:

SUBEN LOS PRECIOS

Los últimos resultados de la subasta Global Dairy Trade (GDT) han indicado una demanda continua relativamente firme de productos lácteos a pesar del impacto del covid-19 en los mercados y las economías, dicen los analistas.

Es un panorama alentador para los precios de la leche al productor de Nueva Zelanda, con un pico de producción de primavera a menos de un mes.

El índice de precios GDT subió un 2,2% y los precios de la leche entera en polvo aumentaron un 1,7%, volviendo a niveles por encima de los US$ 3.000/ton., donde no habían estado desde agosto.

Como Fonterra es el mayor comerciante de LPE del mundo y obtiene más de la mitad de sus ingresos de ese producto, los últimos precios de las subastas son un buen augurio para el precio de la leche en la explotación.

ASB y Westpac dijeron que sus pronósticos del precio de la leche de NZ$ 6,75 y NZ$ 6,50/kg respectivamente, parecían firmes, con más posibilidades al alza que antes (unos US$ 0,30/litro para una leche de 7,0% de Sólidos Útiles).

NZX Dairy Data and Insights dijo que el precio de la leche pronosticado había subido 9 centavos a NZ$ 6,99/kg. (US$ 0,32 para igual leche) después del evento de GDT y la respuesta del mercado de derivados lácteos.

Todos los precios de futuros de LPE habían aumentado durante las tres semanas desde el evento anterior de GDT, y todos los contratos ahora se cotizan por encima de US$ 3.000/ton., el pico esperado es de US$ 3.040 en diciembre (hoy US$ 3.075).



LO QUE SUCEDE

EN LOS EE. UU

El Centro de Innovación para Lácteos de EE. UU. presentó una "Iniciativa Net Zero" que espera impulsar a la industria a lograr la neutralidad de carbono, el uso optimizado del agua y la mejora de la calidad del agua para 2050.

"Con toda la comunidad láctea en la mesa, desde agricultores y cooperativas hasta procesadores, marcas domésticas y minoristas, estamos aprovechando la innovación, la diversidad y la escala de la industria láctea de EE. UU. para impulsar el progreso ambiental continuo y crear un planeta más sostenible para las generaciones futuras», dice Mike Haddad, presidente del Centro de Innovación.

"El Centro de Innovación también anunció una asociación de varios años con Nestlé, que incluye un compromiso de US$ 10 millones, para apoyar la Iniciativa Net Zero y ampliar el acceso a las prácticas y recursos ambientales en las granjas de todo el país.

"Ampliar las iniciativas agrícolas climáticamente inteligentes es clave para la ambición de Nestlé de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y ayudará a reducir la huella de carbono de muchas de nuestras marcas", dijo Jim Wells, director de suministros de Nestlé EE. UU.

En 2008, la industria láctea de EE. UU. fue el primer sector agrícola en encargar una evaluación del ciclo de vida de la leche líquida, que mostró que la industria láctea representa el 2% de las emisiones totales de GEI. En aquel entonces, la industria estableció el objetivo de reducir las emisiones de carbono en un 25% para 2020.

La investigación publicada a principios de este año muestra que la industria probablemente no alcanzará ese objetivo, reduciendo las emisiones en un 19% entre 2007 y 2017. Pero ese mismo estudio muestra que producir un galón de leche requiere un 30% menos de agua y un 21% menos que en 2007: sigue siendo un logro notable.