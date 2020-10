La alternativa para hacer teatro en la temporada de verano Información General 22 de octubre de 2020 Redacción Por “Mi compañía teatral está fundida”, dijo el artista a Teleshow y agregó que está intentando realizar proyectos en el exterior “para saldar las deudas”

FOTO TELESHOW// FLAVIO MENDOZA// Busca concretar proyectos en el exterior.



Por Milagros Monti



El lunes pasado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó los protocolos para las vacaciones de verano y aseguró que no habrá actividades de entretenimiento en espacios cerrados. Es decir: este año no se contará con la temporada teatral. “Será la primera vez en la historia”, lamentó Javier Faroni, mientras que Carlos Rottemberg se mostró “shockeado”.

Si bien aún no está confirmado lo que sucederá con la plaza teatral de Villa Carlos Paz, en Córdoba, Flavio Mendoza no se mostró esperanzado con la posibilidad con la situación. Ocurre que el productor teatral presentó un protocolo para poder volver a hacer teatral con público en la Ciudad de Buenos Aires y no se lo aprobaron. Eso lo desmotivó a la hora de proyectar una obra de las sierras, o en la Costa Atlántica.

“Los anuncios que están dando me parecen absurdos, ridículos. Ya ni siquiera los escucho. Hace siete meses que estamos sin trabajar, dicen que no se va a hacer temporada pero no brindan ninguna ayuda. Hay un montón de gente que necesita trabajar y no puede", manifestó Flavio en diálogo con Teleshow y agregó que “los anuncios no son lógicos”.

“¿De qué sirvió quedarnos encerrados si ya superamos el millón de infectados? -continuó- Hay que salir a trabajar con los protocolos correspondientes, como está haciendo todo el mundo. No puede ser que sigamos sin trabajar. Es triste".

El protocolo que Flavio Mendoza presentó para que el público pueda volver al teatro, y que no fue aprobado

“Yo tengo un protocolo que es mucho más seguro que ir al supermercado. Hay programas de televisión donde se contagian todos los días personas y siguen trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos puesto ventilación extra en el teatro porque es cerrado”, indicó sobre las reformas que realizó en la sala, que también incluyó una nueva ubicación de las butacas respetando la distancia social. “El supermercado tiene techos bajos y no tiene ventilación, pero como es esencial y la gente tiene que comprar comida para vivir, eso sí está bien. Pero nunca hicieron un protocolo sobre cómo ir al supermercado. La verdad no entiendo nada", siguió.

Con respecto a su situación económica, Flavio aseguró que su empresa “está fundida”. Además de haber tenido que vender un departamento para poder solventar sus gastos y los sueldos de sus empleados -"que necesitan seguir cobrando"-, el productor debió pedir dinero prestado. “Tengo una deuda muy grande y, como está el país, no sé cómo la voy a saldar”.

Al respecto, indicó que se vio en la necesidad de apostar por proyectos en el exterior para generar nuevos ingresos. “No porque me quiera ir sino para ver si afuera logro un dinero para poder cubrir los gastos y las deudas que estoy teniendo acá”, explicó. “Es lamentable tener que estar tratando de hacer algo en otro lugar para no perder todo lo que logré estos años en Argentina. Es terrible”.

Por su parte, indicó que está trabajando en las alternativas para poder realizar espectáculos durante la temporada. “Mi plan A es que tengo el mejor teatro de Latinoamérica y si no me lo aprueban será autoteatro -modalidad que también implementó Nito Artaza-. Además, tengo un circo que es gigante, que debería hacerlos sin los ruedos porque corre el aire", agregó sobre los protocolos que debería presentar para poder hacer sus proyectos. “El circo debería tener menos capacidad de público”, indicó.

“Acá tiene que haber una empatía del Gobierno con nosotros. Tienen que empezar a ver uno por uno los protocolos porque sino estamos esperando que se abra. No todos cumplen con los requisitos, pero otros sí. Hay que ver la situación de cada uno sino nos hundimos entre todos. Por lo menos que trabajen algunos, y el que no pueda trabajar que ayude a otros”, continuó y detalló que en el caso de que aprobaran su protocolo sanitario para recibir público en su teatro dejará que otras obras se presenten en el complejo. “Otras compañías podrían trabajar en distintos horarios. Hay que empezar con eso y tener una empatía para ayudarnos entre todos”, concluyó Flavio Mendoza.