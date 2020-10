“De los productores de leche ¿quién se acuerda?” Locales 22 de octubre de 2020 Redacción Por Así lo preguntan las entidades que representan a los productores de leche que una vez más se sienten olvidados en un contexto de crisis sanitaria, social y económica.

FOTO ARCHIVO FERNANDO CORDOBA.

A fines de agosto las entidades que nuclean a productores lecheros visibilizaban que la situación estaba complicada y fue allí donde solicitaron que la industria que compra la producción se aviniera a considerar sustentables los valores que abona, y a los funcionarios responsables del Gobierno que intercedieran para no llevar una vez más a los productores a una situación de fragilidad que hoy por hoy se avizora.

En un comunicado emitido por CAPROLEC (Cámara Productores Lecheros Córdoba) y MEPROLSAFE (Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe) señalan que “hoy los precios que recibimos contrastan con la realidad de la economía global de las últimas semanas, el permanente incremento de todos nuestros costos, y en especial el más importante, la alimentación, debido a la constante suba internacional de los cereales y la modificación de los derechos de exportación, lo que nos ha puesto en una situación de absoluto quebranto para producir”.

“Ante esta incontrastable situación imposible de desconocer por los actores del sector, vemos como nadie se acuerda ni reclama por nosotros. La Industria no se acuerda, como así tampoco los gobiernos de nuestras provincias, como tampoco el gobierno Nacional. Nuestra responsabilidad como entidades específicas de Productores de leche, es reclamar a la Industria y al Estado, considerar esta situación para tomar las medidas urgentes que reviertan y eviten la destrucción de la actividad. De no ser así, inexorablemente esta desconsideración total de tan importante actividad, llevará a nuestro sector a la destrucción que aludimos”, enfatiza la nota.

Finalmente quienes firman el comunicado, los presidentes de estas dos entidades, Horacio Saluzzo y Fernando Códoba, subrayan que “por todo lo expresado solicitamos una audiencia urgente con el Ministro de Agricultura de la Nación, para acordar una agenda que incluya al CFL (Consejo Federal Lechero), el área competente del Ministerio de Economía y las Cámaras Industriales, que nos permita modificar en el corto plazo esta preocupante y lamentable situación en la que se encuentra nuestro sector desde hace décadas”.