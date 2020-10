Gracias, muchas gracias

Sr. Director:



Lamentablemente nuestro padre Mario José Mondino, luego de estar dos semanas internado en el hospital Jaime Ferré de nuestra ciudad, no pudo ganarle la batalla al Covid 19.

Con hondo pesar por su partida injusta e inesperada, y honrando su memoria, queremos agradecer a TODO el personal del hospital. A todas aquellas personas que cada día asisten a su trabajo corriendo el riesgo de contagiarse, que en situaciones tan adversas no bajan los brazos y luchan incansablemente por salvar la vida de las personas internadas. Que no solo ponen en riesgo su vida, sino la de su familia al volver a sus casas luego a de extensas horas de trabajo.

Desde que comenzó la Pandemia, hemos visto y leído sobre muchos casos que parecían lejanos a nosotros y nosotras y que sin embargo nos movilizaron y conmovieron. Sobre todo, cuando estos casos dejan al descubierto la deshumanización que habita en las personas. Hoy, habiendo atravesado días largos en donde la fe y la esperanza intentaron abrirse camino ante la sombra de la muerte, agradecemos cada gesto de humanidad que marcó la diferencia en estos momentos de tanto dolor.

Por eso, reconociendo el esfuerzo y el cansancio al que se enfrentan todos los días, sabiendo que hicieron todo lo que estaba a su alcance para salvar la vida de papá y de cada paciente, queremos agradecerles de corazón. Por el profesionalismo y la empatía.

Ojalá en un futuro no tan lejano podamos ver terminado el nuevo Hospital. Ojalá que para ese momento quienes estén gobernando entiendan también, que una obra como esta deberá venir de la mano de nuevo personal y equipamiento para brindar a quienes necesiten de la salud pública, la atención que se merecen. No queremos perder la esperanza de un país más justo para todos.

En este momento de mucha desolación, en donde no podemos entender aún la “nueva normalidad”, apelamos a la conciencia individual para cuidarnos. Ojalá que este tiempo no nos deshumanice y quede en la memoria del cuerpo la necesidad del abrazo.

A todos y todas, muchísimas gracias en nombre de la familia.





Ana Castro,

Gastón, Gustavo, Andrea y Luli Mondino.

Rafaela