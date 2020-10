Dólar blue tocó otro récord y no cede la presión cambiaria Nacionales 22 de octubre de 2020 Redacción Por El contado con liquidación siguió en alza. El Gobierno empezó a allanar "cuevas". El ministro Guzmán dijo que acumular reservas y bajar el déficit será parte del programa con el FMI.

FOTO NA GUZMAN. Al participar del Encuentro Iberoamericano con Empresarios.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Imparable, el dólar blue subió ayer y marcó un nuevo récord de $183, mientras las cotizaciones bursátiles operaron con alzas mayores a 5%, en otra rueda con fuerte presión cambiaria, en la que además se llevaron a cabo operativos en el microcentro porteño.

Tras ceder el día anterior, el dólar paralelo retomó la tendencia alcista y ganó $3. A lo largo de este miércoles por la tarde se llevaron a cabo operativos en la city, aunque fuentes del Banco Central indicaron a la agencia NA que el organismo "no está detrás" de los allanamientos.

Fuentes del mercado estimaron que fueron allanadas por Gendarmería nacional unas 50 "cuevas" por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y posibles vínculos con el narcotráfico.

Por otro lado, el dólar mayorista cerró a $77,75 por unidad, siete centavos arriba de la jornada anterior y el volumen negociado en el segmento de contado llegó a u$s 162,520 millones.

Según fuentes oficiales, el Banco Central pudo terminar la intervención diaria con un saldo positivo superior a los u$s 15 millones. En cuanto a las cotizaciones bursátiles, volvieron a mostrar una fuerte tendencia alcista.

El contado con liquidación, operatoria para llevar divisas al exterior a través de la compra de bonos, escaló 5,3% hasta $181,98. Por su parte, el dólar bolsa o MEP se disparó 5,4% y llegó así a un máximo histórico de $169,69.

La diferencia entre el contado con liquidación y el tipo de cambio mayorista llegó de ese modo a 134%.

En ese escenario, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó: "Tenemos un nivel de reservas suficiente para lidiar con las presiones cambiarias; hay instrumentos para hacerle frente a esta situación".

La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, cotizó a $77,184 para la punta compradora y a $83,316 para la vendedora.

Con esos valores sumados al recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" fue ofrecido a $137,46.



GUZMÁN, RESERVAS,

DEFICIT Y FMI

Definir un "sendero de acumulación de reservas" será parte del programa de la Argentina con el FMI, afirmó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dijo que apuntan a una "reducción importante del déficit fiscal con respecto a 2020". Dijo que el programa con el Fondo incluirá "un sendero fiscal y de recuperación de reservas plurianual. Buscamos que la sostenibilidad fiscal y externa no sea tan solo política de Gobierno, sino también de Estado".

"Buscamos converger a que no haya financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro", dijo el ministro al participar en el encuentro con empresarios "Perspectivas económicas de la Argentina", organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Destacó que con el FMI el diálogo "viene siendo muy bueno" y hay una "alineación de visiones con respecto a que la estabilidad requiere una recuperación de la economía".

"Esperamos que sea un programa que ayude a restaurar la estabilidad económica y el crecimiento", señaló.

Explicó que hay "medidas vinculadas con políticas que tienen que ver con promover la competencia, el desarrollo de mercado de capitales. El programa va a ser enviado al Congreso de la Nación".

Señaló que "la política monetaria, alineada con la política fiscal va a ir en la dirección de tener tasas de interés ordenadas".

Otro pilar -explicó- serán "las reglas de juego en sectores clave" y en ese sentido recordó que la semana pasada "se anunció un plan para el desarrollo del gas para generar mayor competitividad. Lo mismo con el sector agroindustrial y con el sector de la construcción vamos a anunciar dos proyectos de ley". .

Guzmán indicó que "la pandemia golpeó a la Argentina en una situación de crisis macroeconómica. Decidimos adoptar medidas económicas para proteger el saber hacer de la economía, el trabajo, las empresas y la producción".

"El foco estaba en proteger capacidades productivas y la población en estado de vulnerabilidad", explicó.

Dijo que las medidas implicaron un "aumento en el gasto; transferencias directas, IFE, subsidiar parte de salarios en el sector privado, reducción de contribuciones patronales, entre otras medidas".

Al mismo tiempo, señaló que hubo una "caída mayor de la actividad económica que llevó a una reducción de ingresos fiscales. En un estado de falta de acceso al crédito, hubo que recurrir al financiamiento monetario en una proporción mayor a las que habíamos estimado".

"Tomamos el camino que considerábamos mejor dentro de las restricciones que enfrentábamos. Esto ha generado tensiones en otros frentes", indicó.

En este contexto de pandemia y de medidas, sostuvo que "se adoptaron para contener presiones en el frente cambiario, hubo evolución de expectativas que llevaron a una brecha que no representa la capacidad del país para generar ingresos en dólares". Consideró "muy importante la reestructuración de la deuda externa con acreedores privados. Se logró un acuerdo que despeja el horizonte financiero en los próximos años y una reducción de la tasa de interés promedio de 7% en dólares a 3%".