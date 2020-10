El Gobierno busca corregir carga de datos

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que lo que planteó un centro dependiente de la Universidad de Oxford respecto a la falta de "calidad suficiente" en la información argentina sobre la pandemia de coronavirus "es lo mismo" que lo que plantea el Gobierno, ante lo cual remarcó que "se está modificando y simplificando el sistema" para que las provincias puedan cargar con mayor facilidad sus datos.

"Empezamos a corregirlo. Todavía no está totalmente hecho. Lo que dice la ONG inglesa es lo mismo que decimos nosotros. Estamos preocupados, pero lo estamos modificando y también simplificando el sistema", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a C5N en la noche del pasado martes, el integrante del Gabinete explicó que la decisión del centro de estudios especializado en estadística Our World in Data, dependiente de la Universidad de Oxford, "se origina por un comunicado de hace diez días" que fue realizado desde la propia cartera sanitaria.

"Los testeos es quizás lo que más nos cuestionan. Nosotros empezamos a ver, sobre todo porque expandimos mucho la capacidad de testear, que caía el número de testeos diarios que nos informaban. Hablamos con todas las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero, se ponían y se informaban, pero los negativos no se informaban. Con lo cual pasaban dos cosas: decíamos menos de lo que estábamos haciendo y, en segundo lugar, daba una tasa de positividad altísima", remarcó.

El centro de estudios británico había anunciado el pasado martes que "para asegurar la calidad y confiabilidad" de la organización optaron por "eliminar a la Argentina del conjunto de datos", momentáneamente.