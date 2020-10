El Dakar en Arabia y su adaptación a la pandemia Deportes 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DAVID CASTERA./ El Director de la prueba analizó los preparativos.

El director general David Castera explicó cómo será el Dakar 2021 en Arabia. “Hay muchos pilotos provenientes de América del Sur. Ojalá puedan sumarse más. Es un año muy difícil para todos. Desde la organización intentamos ayudar lo máximo que podemos para los pilotos sudamericanos, con el barco para el traslado de equipos a Arabia. Ojalá se mantenga la buena cantidad de participantes”, expresó al referirse a los pilotos locales que pretenden competir en la prueba más exigente del mundo.

Castera, ex competidor y ahora máximo responsable del Dakar, comentó a Carburando sobre los preparativos y la planificación respecto de una logística asombrosa en tiempos de pandemia: “Los campamentos tendrán un protocolo. Nos basaremos en la experiencia del Tour de Francia. Será un lugar cerrado, se conformará una burbuja. Supongo que nadie entrará, como tampoco nadie saldrá. Lo definiremos con Arabia Saudita. Todo el mundo entrará con un PCR, se hará otro seguramente en la largada. Hay detalles por definir aún”.

Tras un intenso trabajo de demarcación de terrenos y caminos con material satelital, ahora llegó el momento de definirlo en el lugar, con la comprobación de los terrenos: “El proceso del trazado de camino del Dakar debió adaptarse por la pandemia. Utilizamos el uso de mapas, con imágenes satelitales para definir el recorrido. En los tres meses de parate hicimos cosas muy precisas. Ahora hay un equipo en Arabia Saudita para reafirmar la información. Yo viajo a Arabia para cerrar el recorrido y así alternan dificultad, velocidad y otras características”.

Sobre el dibujo del recorrido, Castera agregó: “No me molesta hacer un mapa en tres meses. Es que en realidad nunca trabajamos tanto en el mapa. Ahora debemos comprobar si está blando, si hay roca, si es muy duro. Es el momento de comprobar el terreno definido a distancia y así se conforma el roadbook”. Y además especificó: “No creo que cambie mucho el paisaje respecto de 2020. La primera semana será muy diferente, con arena, sinuoso y otros detalles, pero más lento. La segunda semana sí se repetirán algunos lugares. En Arabia tenemos muchas oportunidades y alternativas para experimentar en el recorrido”.

Sobre los pilotos argentinos, el actual dirigente comentó al equipo ShakedownTeam: “(Kevin) Benavídes es un gran piloto de motocross, muy veloz. En Andalucía se vio una carrera de Baja, con velocidad de camino bien marcado. Hay algo de navegación, pero mostró mucha velocidad”.

En tanto se refirió a Nicolás Cavigliaso, vencedor en cuatriciclos, que en 2020 no participó del Dakar y ahora vuelve: “Me parece muy bien que Nicolás Cavigliaso regrese al Dakar. Estoy contento que vea que se puede correr en Arabia Saudita”.

Benavídes fue el vencedor del Rally de Andalucía, que reemplazó a Marruecos en la previa del Dakar y Castera también lo organizó: “El Rally de Andalucía no fue una fecha FIM porque no podíamos cumplir con todas las normas por la sustitución del Rally de Marruecos. Lo mejor era hacerlo de esta forma. Había mucha incertidumbre sobre su concreción. Para 2021 el Rally de Marruecos está programado para la segunda quincena de octubre. Para mí fue un placer que todos los equipos principales nos acompañen en esta experiencia en Andalucía. (Fuente: Carburando.com).