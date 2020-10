Fórmula 1: tras 25 años en Portugal Deportes 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Fórmula 1 volverá a correr en Portugal el próximo fin de semana después de 25 años, será en el autódromo do Algarve, una competencia que no estaba prevista en el calendario inicial de la temporada pero fue incluida luego de la serie de modificaciones que hizo la categoría a causa de la pandemia de coronavirus. En ese contexto, el autódromo do Algarve, también conocido como Circuito de Portimao, posibilitará el regreso de la máxima categoría a tierra portuguesa, lo que generó un gran interés entre los aficionados lusitanos, sobre todo por la presencia del británico Lewis Hamilton, líder del Campeonato Mundial con su Mercedes.

La última carrera que se efectuó en tierra lusitana fue hace un cuarto de siglo, en el tradicional circuito de Estoril, que fue el escenario más utilizado con 13 competencias, aunque Portugal también celebró pruebas en Boavista y Monsanto. El Circuito de Portimao es totalmente nuevo ya que fue construido en 2008 y recibió pruebas de primer nivel como el Mundial de Turismo o el Mundial de Superbikes, y varios test, tanto de la Fórmula 1 como de MotoGP.