La quinta edición del Dominguito de ajedrez

FOTO FED. RAFAELINA DESTACADOS./ Joaquín Culzoni, Valentina Capovilla y Salvador Delgado, protagonistas de la fecha.

Con la organización de la Sociedad Española de Rafaela y la dirección de la Federación Rafaelina de Ajedrez, se jugó el pasado día 11 de octubre la quinta edición del torneo Dominguito On Line 2020.

Luego de cinco rondas las principales posiciones en las distintas ctageorías fueron, Sub 8: 1° Salvador Delgado (Atlético Rafaela), 2° Santiago Vaudagna (Atlético Rafaela), 3° Ariel Pellegrini (Humberto Primo).

Sub 10: 1° Juan Garrini (Liceo Sunchales), 2° Martina Osorio (Liceo Sunchales), 3° Emma Wendler Flores (Humberto Primo), 4° Martín Ferratto (Liceo Sunchales), 5° Jaen Italiano (Liceo Sunchales). Mejor Dama: Layla Figueroa (Ceres).

Sub 12: 1° Ailton Leiva (San Cristobal), 2° Pedro Potaschner (Ceres), 3° Alvaro Fidalgo (Ceres), 4° Inés Sodero (Liceo Sunchales), 5° Donato Bogino (Humberto Primo). 1° Dama: Maia Vega (Liceo Sunchales), 2° Dama: Emilia Ghiberto (Liceo Sunchales).

Sub 14: 1° Juan Bautista Ursprung (Humberto Primo), 2° Germán Dickau (Sociedad Española Rafaela), 3° Augusto Manías (Humberto Primo), 4° Juan Bautista Francisquini (Ceres), 5° Jairo Niheof (Humberto Primo). 1° Dama: Agostina Cáceres (Liceo Sunchales).

Sub 16: Gabriel Schneller (Liceo Sunchales), Franco Ghiberto (Liceo Sunchales), 3° Santiago Ferratto (Liceo Sunchales), 4° Joan Sperani Flores (Humberto Primo), 5° Tiziano Rodriguez (San Cristobal).

Categoría Libre: 1° Joaquín Culzoni (Sociedad Española Rafaela), 2° Gastón Nagel (Humberto Primo), 3° Jorge Fontanini (Círculo Aarón Castellanos de Esperanza). Mejor Dama: Valentina Capovilla (Humberto Primo).

Todos los nombrados recibieron diplomas firmados por el Director del Torneo, el arbitro FIDE Lisandro Ercole y por el Presidente de la Federación Rafaelina, Alberto Ganín. La próxima edición, será la sexta del año, se jugará el próximo día 1 de Noviembre estando la organización a cargo de la Escuela de Ajedrez de San Crist{obal. La actividad finalizará el 22 de noviembre cuando la Biblioteca Popular Humberto Primo realice la última jornada del año. Vale recordar que todos los campeonatos son válidos para el ranking de la Federación Rafaelina 2020.