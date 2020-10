9 de Julio empezará a entrenar el lunes 26 Deportes 21 de octubre de 2020 Redacción Por El León sigue armando el plantel. Ayer se confirmó a Adrián Córdoba, ex Quilmes y Unión de Sunchales.

FOTO J. PAIRETTI CARA NUEVA./ Adrián Córdoba llega al "9" procedente de Unión.

9 de Julio tiene definida la fecha de regreso a los entrenamientos para el torneo Regional Amateur. Será el lunes próximo, por la tarde, donde Gustavo Giorgi se hará cargo formalmente de los entrenamientos. Recordemos que el atalivense fue ayudante de campo de Marcelo Werlen en la primera parte del certamen, hasta marzo, y ahora será la cabeza de grupo ya que "Satanás" pasó a cumplir las funciones de Coordinador general del fútbol en el club.

Por otra parte, siguen de manera intensa las gestiones junto a la dirigencia para terminar de conformar el plantel. En la víspera se confirmó el arreglo con Adrián Córdoba, un volante ofensivo surgido en Argentino Quilmes de nuestra ciudad, pero que en las últimas temporadas vistió la camiseta de Unión de Sunchales.

El León necesita ir sumando fichas de características de ataque, ante las bajas de Gastón Monserrat y Guillermo Funes. En este sentido ha sido una buena noticia la continuidad de Braian Noriega, el cordobés que en los próximos días estará arribando a Rafaela.



BROWN NO DEFINIO

Si bien el lunes se reunió el Consejo Directivo de Brown de San Vicente, los dirigentes aún no resolvieron si continuarán disputando el Regional Amateur tal como lo ha solicitado el Consejo Federal. De todos modos, la fecha límite para dar una respuesta es el 27 de octubre.

Los motivos que dilatan la contestación no pasarían por lo económico, sino fundamentalmente por la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia, ya que el elenco que dirige Maximiliano Barbero tiene jugadores de distintas poblaciones como San Francisco, Rafaela y Gálvez, además de los locales, con lo cual se complica la logística.