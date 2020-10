Otra prueba para la “Crema” Deportes 21 de octubre de 2020 Redacción Por Atlético tiene previsto visitar hoy a Colón en Santa Fe para jugar un nuevo amistoso de pretemporada. Walter Otta repite la formación y el 11 albiceleste se va "afianzando".

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA MISMO ONCE. / Walter Otta repetirá la formación titular que viene de utilizar el último sábado, en el encuentro ante Patronato en Alberdi.

Este miércoles, siempre y cuando el tiempo así lo permita, Atlético de Rafaela estará visitando a Colón en lo que será un nuevo encuentro amistoso de pretemporada. El mismo se jugará a las 9hs en el predio de la autopista Santa Fe-Rosario, sin televisión.

Confirmado el retorno de la Primera Nacional para el 7 de noviembre, Walter Otta optó por darle rodaje a los mismos once que viene de utilizar el último sábado en el Monumental, en el 0-1 vs Patronato de Paraná. Y de cara al estreno en el torneo, el cual aún no tiene formato definido, la formación inicial podría tener uno o dos cambios. Todo dependerá de cómo avecen los refuerzos con su mejor puesta a punto, por caso: Fernando Piñero (defensor central que hoy estará en el elenco alternativo) y el Loli Rodrigo Castro, a quien se lo espera por Rafaela en las próximas horas. Lo mismo que Germán Lesman.

Para enfrentar al ‘Sabalero’, en un partido de 70 minutos en el predio del elenco santafesino, Atlético irá con Guillermo Sara en el arco; en el fondo la línea de cuatro compuesta por Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stéfano Brundo y Ángelo Martino; la dupla de mediocampistas centrales con Emiliano Romero y Facundo Soloa, por las bandas: Ayrton Portillo y Matías Valdivia. Arriba: Enzo Copetti y Claudio Bieler.

El segundo equipo albiceleste, que también jugará un encuentro de 70m, formará con: Nahuel Pezzini; Marcos Eñiguez, Piñero, Lucas Samaniego y Roque Ramírez; Thiago Nuss, Lautaro Navas, Franco Baudracco y Luciano Pogonza; Alex Luna y Guillermo Funes. Los que viajarán completando la delegación son Federico Ortíz y Diego Meza.



EL SEGUNDO PARA COLÓN

Los dirigidos por Eduardo Domínguez, se preparan para la próxima Copa Liga Profesional, y el de hoy será el segundo juego amistoso de pretemporada. Colón viene de ganarle a Rosario Central por 4-1 (1-0 los alternativos) y dicho juego dejó algunas secuelas.

Tomás Changalay, debió salir en el PT por una molestia en un tobillo. Tiene una fascitis plantar. Mientras que otros futbolistas que no podrán estar hoy son: Gonzalo Piovi (sobrecarga en el cuádriceps derecho), Brian Fernández (aductor derecho), Danilo Gómez (dolor en la cintilla iliotibial), Leandro Quiróz (edema óseo lumbar).

Para la jornada de ayer el plantel del Sabalero tuvo que cambiar los planes de trabajo debido a la lluvia y llevaron adelante trabajos físicos en un centro de alta exigencia de Santa Fe. No pudo darse lo que estaba previsto en el predio Ciudad Fútbol.

En lo que respecta a la formación que utilizará Domínguez para este miércoles, es una incógnita. Probablemente el DT Sabalero disponga de un mix ya que el próximo sábado viajará a Rosario para medirse con Newell’s, en lo que será el último amistoso de preparación.