"Gracias al policía que murió estamos todos contándola" Policiales 21 de octubre de 2020 Redacción Por El chofer de un colectivo en el cual un efectivo de la Federal y un pasajero fueron asesinados por dos ladrones, aseguró que los delincuentes "subieron por gusto por matar". Ocurrió en Barracas.

FOTO INTERNET ESCENARIO. Momentos de tensión y muerte se vivieron en el colectivo.

Tras el trágico tiroteo que terminó con la vida de un efectivo policial y un trabajador, el chofer del colectivo de la línea 100 donde ocurrió la balacera, Pablo Ramírez, se mostró conmovido por lo ocurrido en el barrio de Barracas.

En diálogo con Radio La Red, Ramírez, sostuvo que "Una vez habían subido a robar, pero nunca me había pasado algo así; todavía no dormí, porque me largaron a las cinco de la mañana y me cuesta un poco".



AGRADECIMIENTO

"Declaramos todos los que estábamos en el colectivo, y gracias al policía que falleció estamos hoy todos contándola", agregó el conductor.



LO OCURRIDO

Respecto a lo ocurrido dentro de la unidad, el trabajador dijo que "según la gente, sacaron un arma dijeron que estaban todos regalados y arrancaron a los tiros; todos pensamos que subieron por gusto por matar, porque no puede ser que hagamos seis metros y empiecen a disparar".

Según lo dado a conocer por Crónica, "cuando empezaron a disparar me agaché con el colectivo en marcha, no sabía que hacer", relató el chofer.



OTRO MUERTO

En tanto, hasta el momento Ramírez aseguró que nadie se había dado cuenta de que había otro pasajero herido de bala, el barrendero Juan Bonifacio, de 34 años de edad.

"(Bonifacio) bajó conmigo y se quedó en la puerta y después se desplomó. Pensamos que tenía convulsiones La ambulancia vino a los cinco minutos y se lo llevó al hospital. Después nos enteramos que se murió”, expresó.

Y agregó "si sabía que estaba herido, seguro seguía hacia el Argerich, pero nadie lo sabía".



LOS DELINCUENTES

Ramírez, casado y padre de tres hijos, aseguró que uno de los delincuentes tenía cerca de 45 años y, el otro, entre 25 y 30.



LO QUE SUCEDIO

El hecho tuvo lugar en un interno de la línea 100 que circulaba por la calle Vieytes, entre Quinquela Martín y Suárez, donde fueron asaltados los pasajeros y el chofer (del interno 4845) por dos delincuentes armados.

Uno de los delincuentes se dirigió al fondo del transporte y sacó un arma de fuego, y el otro quedó en la parte delantera.

En el pasaje viajaba un efectivo de la Policía Federal uniformado llamado Nicolás Lagos (padre de una nena de dos años), quien al dar la voz de alto hizo que los delincuentes comenzaran a disparar hiriendo al oficial en la espalda y a dos pasajeros.



EL TRABAJO DEL

POLICIA MUERTO

El chofer del colectivo llevó la unidad a la Comisaría para pedir auxilio, y desde ahí se solicitaron ambulancias para el traslado de los heridos.

En tanto, los delincuentes escaparon con el arma reglamentaria del agente baleado.

De manera inmediata se solicitaron las ambulancias correspondientes siendo derivado el efectivo policial (que trabajaba en la zona en la custodia de trenes) al Hospital Churruca, en tanto, los dos pasajeros fueron derivados al Hospital Argerich, uno de ellos fuera de peligro con una herida en la pierna.



TRAGICO FINAL

En la madrugada de ayer, se tomó conocimiento del fallecimiento del personal policial y de un pasajero (de nombre Roberto Bonifacio), en tanto otro pasajero recibió una herida de bala de arma de fuego en el pie.