“Los amó hasta el extremo”, resaltó el Obispo en la ordenación diaconal de Alexis Cardo Región 21 de octubre de 2020 Redacción Por HUMBERTO PRIMO

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El pasado viernes 16, la comunidad humbertina en especial y también la Diócesis de Rafaela, ha vivido una jornada muy alegre y muy sentida. Se llevó a cabo en la Parroquia “Santa Margarita Reina” de nuestro medio, la ordenación Diaconal del seminarista Alexis Cardo en una ceremonia que presidió el obispo diocesano Luis Fernández y concelebraron los sacerdotes: José María Stucky, Fernando Sepertino, Claudio Badino, Néstor Valladares, Lucas Pessot, Jonathan Delfino y Mauricio Molina.

Alexis Jorge Cardo nació hace 31 años, se crió y estudió en Humberto 1° y su vocación sacerdotal la desarrolló en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná y los últimos dos años en el Seminario Nuestra Señora de Guadalupe de Santa Fe. Desde principios de este año se encuentra trabajando junto al padre Lucas Pessot en la Parroquia de San Cristóbal.

El obispo Fernández en sus palabras manifestaba la alegría de la iglesia de Rafaela de contar con nuevos diáconos “La Gracia que recibís en el Diaconado, te hace portador de la Caridad de Cristo”, que como Diácono del Padre, lo acabamos de escuchar en el Evangelio, “lavó los pies de los discípulos”, como signo de lo que fue toda su vida en la tierra, porque El no vino a ser servido sino a servir y lavó no sólo los pies de la humanidad sino que se hizo cercano a los pobres, compadeciéndose y ayudando a los enfermos, buscando a los abandonados, a los sin techo ni trabajo o excluidos de toda dignidad humana.

“Alexis, el lema que elegiste para tu ordenación diaconal dice: “Los amó hasta el extremo”. Es lo que sintieron esos primeros siete Diáconos de la Iglesia primitiva de Jerusalén, como uno de ellos, San Esteban, el primer Diácono Mártir. Hermanos pidámosle a Dios, para que también así sea la entrega de Alexis, al servicio del Pueblo de Dios”.

“Querido Alexis, que la Ministerialidad que hoy comienzas, la vivas siempre con el sentido Pascual del Evangelio, donde Jesús expresó con claridad la profunda conciencia de vivir la plenitud de “Su hora”, con ese corazón originado en la Misericordia del Padre, para servir con amor a los hermanos “hasta el extremo”….para que vos Alexis vivas fiel al “llamado” de Dios…”

“Con la Ordenación Diaconal, te convertís en la historia como presencia del obrar de Dios entre tus hermanos, haciendo tu propia vida de todos los días: presencia de Su caridad, Su Vida, Su Pascua”.

En el final de la ceremonia el nuevo diácono, Alexis, agradecía el acompañamiento permanente de sus padres Ana y Norberto, su hermano Lucas y familia; “este es un paso muy significativo para mí, que confirma de un modo especial que eso que una vez Dios me hizo sentir en el corazón, ahora se hace real. Sólo con él soy feliz, sólo perteneciéndole a Él, mi vida tiene sentido”.

Toda la ceremonia fue seguida (por cuestiones de la pandemia) a través de Facebook, youtube, Canal Humberto 1° y las redes sociales.