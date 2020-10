Reconocimiento a un funcionario comunal Región 21 de octubre de 2020 Redacción Por La distinción fue otorgada a Adrián Racca quien, desde hace 30 años se desempeña como Secretario de la Comuna.

LAS PALMERAS. - Para quien ejerce una función, con corrección por supuesto, pero fundamentalmente con vocación de servicio, cuando alcanza el reconocimiento de sus superiores y de sus pares es un motivo de sano y comprensible orgullo.

Esa situación es la que está atravesando Adrián Racca quien, desde hace tres décadas viene desempeñándose en la función de Secretario de la Comuna local, sirviendo de este modo a la comunidad.

El funcionario comunal, en virtud de su dedicada y valorable labor, cumplida con entrega a través de treinta años, fue reconocida el pasado viernes, 16 de octubre, en una sencilla ceremonia desarrollada en la sede comunal.

El acto fue presidido por el titular comunal, Roberto Buratto, quien expresó términos elogiosos en cuanto a la labor de Racca, rescatando además de sus dotes profesionales, las virtudes humanas que rigen su accionar, y le entregó una placa recordativa.

El funcionario distinguido mostró su complacencia pronunciando una sencilla alocución, en la que puso de manifiesto que "Agradecer es la palabra fuerte. Al presidente comunal, Roberto Buratto, al tesorero Eduardo Sobrero, a la Comisión Comunal actual, a mis compañeros de trabajo, por este reconocimiento de estos 30 años de servicio a la comunidad; a los presidentes comunales anteriores, excompañeros, a una persona muy especial que ya no está más físicamente, la Sra. Adela "Nino" Paredes que fue un pilar importante para el crecimiento de esta administración comunal, enseñándome, apoyándome, guiándome en esta tarea. También a las Instituciones locales que siempre me tuvieron en cuenta, forme parte como integrante en varias de ellas, y colaboré con todas. A las personas que ya no están físicamente y a las otras que día a día me llevan a mejorar en cada situación que se presenta; a mi familia que siempre estuvo presente; a las personas de las redes sociales que siempre están ahí, dando sus mejores afectos; en fin, un agradecimiento y un cariño para todos ellos".