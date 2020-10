Hoy se celebra el Día del Seguro Información General 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El 21 de octubre de 1811, en una nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado, se oficializó la primera iniciativa gubernamental de crear un Banco de Descuentos y una Compañía de Seguros Marítimos. Por este motivo en este día se celebra el “Día del Seguro”.

Un día como hoy pero del año 1944, el decreto 24.203 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (creada el 21 de Junio de 1937) estableció que el 21 de Octubre se conmemora el “Día del Seguro”, a partir de la primera iniciativa gubernamental para la creación de un banco de descuentos y de una compañía de seguros marítimos, atribuida a Bernardino Rivadavia, en 1811. Para otros, el precursor del seguro en el Río de la Plata fue don Manuel Belgrano, que en 1796 expuso la necesidad de crear una aseguradora local ya que hasta entonces solo actuaba una aseguradora española.



La historia del seguro en Argentina

La historia del seguro en nuestro país se remonta a finales del Siglo XVIII, con la creación de la aseguradora “La Confianza”, al igual que otro hecho importante como lo fue la fundación de la Compañía Argentina de Seguros Marítimos, a mediados del siglo XIX.



Hugo Menossi, una historia como productor asesor de seguros

En el día del seguro, Hugo Menossi compartió su historia en este rubro y contó que “esto nació en mi localidad natal en Felicia cuando estaba en la secundaria y me ofrecieron hacer una pasantía en un estudio contable y de seguros y lo que iba a ser una pasantía de un año en tercer año cuando tenía 15 años, terminó siendo algo que lo abracé como propio; esa pasantía se prolongó a mi cuarto año de la secundaria, a mi quinto año y cuando vine acá a Rafaela empecé a trabajar en una consultora y dedicarme también al área de seguro, pero la parte de comercio exterior. Eso hizo que vaya interactuando con la gente y preguntarme porque no trabajar para mí mismo, entonces a eso de los 24 años empecé a trabajar por mi cuenta a pesar de seguir trabajando para la consultora. Hoy ya hace 26 años que estoy en el rubro”.



La diversidad de pólizas

Hugo Menossi se refirió a la realidad de esta actividad en el mercado y explicó que “hoy por hoy lo que está creciendo tiene que ver un poco con la inseguridad, es decir el seguro hogar, seguro de bicicletas, de motos; por ese lado evidentemente se nota un crecimiento, independientemente de la pandemia que género algunos altibajos en la actividad. Por otro lado en el rubro agropecuario empieza a ver una gama de seguros porque antes se hacía el seguro para la cosecha y ahora ya se asegura la maquinaria, e incluso ya se asegura la sequía que es algo que antes no se aseguraba, ahora existen seguros paramétricos para eso, entonces todo el tiempo el sistema de seguros fue evolucionando”.

Por otra parte señaló que actualmente “ya hay una compañía de seguros que instala dispositivos para medir la cantidad de kilómetros que haces con el auto y de esa manera cobrarte menos seguro, porque si vos el auto lo tenés muchos días en la cochera o no lo usas, no es lo mismo que vengas con un auto 2018 y haces 100.000 kilómetros por año, que una persona que tiene ese mismo auto y hace 2.000 kilómetros por año, entonces terminas pagando menos. Eso lo tiene una sola compañía en Buenos Aires, acá todavía no ha llegado pero evidentemente si analizamos el mercado europeo, el mercado chino, el mercado americano, seguros de vida, todo se ha ido instalando y ha ido penetrado en la vida de las familias”, sostuvo, y agregó que “este es un mercado que va evolucionando de manera permanente”.