Lanzotti presentó un amplio informe al Concejo sobre la situación en el Hospital Locales 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CONCEJO REUNIDOS. El presidente del Concejo, Germán Bottero, coordinó la presentación del informe del Dr. Lanzotti.

La inversión en materia de infraestructura y equipamiento en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" desde marzo hasta la actualidad modificó sustancialmente la capacidad de atención en especial de casos Covid. La Unidad de Terapia Intensiva pasó de tener 5 camas críticas en marzo a 25 actualmente, en tanto que la cantidad de respiradores aumentó de 7 a 27 en la actualidad, según se desprende del amplio informe que presentó anoche vía zoom el subdirector, Dr. Diego Lanzotti, ante los concejales de Rafaela.

El encuentro fue solicitado por el cuerpo legislativo para conocer la situación del efector de salud pública donde se libra la principal batalla contra el Covid en la ciudad. "La sensación de fracaso es grande cuando la enfermedad se lleva la vida de un paciente joven", dijo Lanzotti sobre el estado emocional del personal que en los últimos días soporta un incremento sustancial de casos fatales vinculados al coronavirus. "Más allá de las limitaciones técnicas o de personal, la situación no tiene que quitarnos la humanidad, tenemos que estar al lado del que sufre", agregó.

Las tensiones por la falta de personal y la entrega de insumos presenta momentos estresantes, como el del domingo por la noche cuando se esperaba la llegada del camión con tubos de oxígeno en forma urgente ya que se reducía sustancialmente el recurso disponible. "No dormíamos hasta que finalmente llegó el camión", ilustró Lanzotti.

Respecto al personal, actualmente se desempeñan 120 enfermeras, 76 médicos y 7 kinesiólogos, aunque la cifra podría aumentar a partir de la búsqueda efectuada la semana pasada por el Municipio que había terminado con 70 postulantes. "De esa lista hemos avanzado la gestión para incorporar 17 enfermeras, 1 médico, 2 kinesiólogos y 2 técnicos bioquímicos", explicó el actual responsable del Hospital. Además, de un plantel total de 400 trabajadores, en promedio 30 de ellos se encuentran aislados por día.

Hace un año, apenas había 10 camas con equipo de oxígeno instalado en tanto que ahora ya son 80, agregó Lanzotti. Otro de los datos que entregó durante el informe es que se han registrado 394 internaciones por Covid desde el comienzo de la pandemia, en marzo pasado.

Respecto a los tratamientos alternativos, hasta ahora 20 personas fueron sometidas al ibuprofeno inhalado. "Los resultados fueron bastante dispares, aunque hemos advertido que en la etapa inicial produce cierto alivio", sostuvo. Algo similar sucede con la aplicación de plasma -que llega desde Rosario- puesto que "es más efectivo en la etapa temprana de la enfermedad".

Por su parte, coordinadora de la Regional de Salud, Eter Senn, dijo que se realizan entre 60 y 70 hisopados por día a través del servicio de emergencias 107 o bien de la carpa instalada frente a la sede del Hospital. "Estamos al día" dijo en respuesta a una pregunta si había demoras como sí reconoció que había "hace un tiempo". "El 107 tiene tres ambulancias con sus dotaciones de personal. Si se desborda, estamos convocando a un concurso de precios a empresas de emergencias médicas del sector privado para reforzar el servicio", puntualizó. También indicó que el 107 recibe a través de sus líneas rotativas entre 400 y 500 llamadas por día.



VIMO: "MEJORAMOS MUCHO"

Así lo expresó Brenda Vimo en la presentación ante el Concejo Municipal de un informe sobre los recursos actuales del Hospital Jaime Ferré para combatir el COVID-19.

En la tardecita de este martes el Concejo Municipal recibió, a través de videollamada a el Dr. Diego Lanzotti, quien presentó un informe de la situación actual del Hospital Jaime Ferré. El mismo incluyó una comparativa de los recursos físicos, humanos y biotecnológicos, con los que contaba el Hospital en marzo y en octubre de este año.

“Lo más valioso es como todo el personal de salud, médicos enfermeros kinesiólogos, personal de limpieza, de rayos, laboratorios, están poniendo el corazón y el alma para sacar adelante la salud de todos los rafaelinos, frente a todas las adversidades priorizan lo humano y el esfuerzo. Se ha mejorado, aunque parece que no alcanza”, comentó Brenda Vimo.

“Queda en evidencia que los insumos técnicos, humanos y biotecnológicos están, es maravilloso ver como un hospital en seis meses pudo aumentar el 500 por ciento en camas criticas y 600 por ciento en su capacidad de camas intermedias”, expresó Jorge Muriel

Por último, Juan Senn finalizó diciendo “Celebro la claridad con la que el Dr Lanzotti nos explicó la situación del hospital. Es una de las voces más calificadas para hablar de la situación actual en cuanto a salud y en varias aclaraciones nos dimos cuenta que hay información no veraz que circula principalmente por las redes”.