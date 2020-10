Chivallero dio positivo

Emilio Jatón @emiliojaton · Les quiero contar que hoy al mediodía, de manera preventiva, junto a mi mujer, nos hicimos el análisis de #covid19 . Mi test rápido dio negativo y estoy esperando el resultado definitivo. Pero ella dio positivo. Así que estamos aislados. Seguiré en funciones desde casa.

"Quiero contarles que después de varios días de aislamiento preventivo fui diagnosticada Covid positivo", afirmó ayer la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivallero. "Me encuentro bien en general, cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Mientras tanto sigo desarrollando mis tareas de forma virtual", subrayó en un mensaje tranquilizador que compartió a través de sus redes sociales, en el que además envió un agradecimiento "a todos los que me están acompañando y ayudando desde el celular".Chivallero no es la primera funcionaria del gabinete municipal en contagiarse de coronavirus. Previamente ya lo habían hecho la secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe y el subsecretario de Deportes, Ignacio Podio.En tanto, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, se encuentra aislado desde ayer. "Les quiero contar que hoy (por ayer) al mediodía, de manera preventiva, junto a mi mujer, nos hicimos el análisis de #Covid19. Mi test rápido dio negativo y estoy esperando el resultado definitivo. Pero ella dio positivo. Así que estamos aislados. Seguiré en funciones desde casa", explicó escuetamente en su Twitter.