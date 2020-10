El dólar blue cerró a 180 pesos Nacionales 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El dólar blue bajó ayer un peso, a 180, mientras las cotizaciones financieras arrancaron la jornada en descenso pero terminaron con subas, el día después de los anuncios que realizó el Ministerio de Economía destinados a reducir la volatilidad cambiaria.

Según fuentes privadas, el Banco Central registró una pérdida de u$s 30 millones por su intervención en la plaza para abastecer la oferta, que se mantiene en niveles bajos.

En el mercado informal, la divisa se descomprimió levemente luego de haber subido 3 pesos el lunes por encima del cierre del viernes último, en medio de un clima de nerviosismo.

El contado con liquidación saltó 5%, a $172, mientras que el MEP o Bolsa llegó a $161.

El dólar ahorro cotizó a $77,05 comprador y $83,27 vendedor, seis centavos más que en la jornada pasada, por lo que si se aplican los recargos del impuesto PAIS y el gravamen del 35%, llegó al valor histórico de $137,40.



CRITICO EL JP MORGAN

El Banco JP Morgan criticó ayer las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para calmar el mercado cambiario, al considerar que son "curitas" que no reemplazan un "programa fiscal y monetario".

En ese escenario, el JP Morgan evaluó que "las medidas no modifican el escenario de cara al futuro, dado que no abordan los desequilibrios imperantes en la economía".