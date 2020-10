Cuestionamiento de Laura Alonso Nacionales 21 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Laura Alonso, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, cuestionó la decisión de su sucesor Félix Crous, a quien tildó de "verdugo", de dejar de ser querellante en causas contra funcionarios, al tiempo que señaló que dejó "un equipo funcionando y lo desmantelaron".

"Soportamos cuatro años de insultos, falsas denuncias, difamaciones, mentiras, pero nunca antes la OA había hecho tanto por prevenir e investigar la corrupción", sostuvo Alonso.

La ex diputada nacional del PRO señaló: "Cuadernos, Odebrecht, Once, Ciccone, Ruta del Dinero, Obra Pública, son algunas de las querellas que deja la OA. Había recursos humanos muy buenos. Los echaron o no los recontrataron. Una pena para el país que retrocede muchísimo".

"En la nueva Ley de Etica Pública que mandamos al Congreso y duerme propusimos un cambio para fortalecer todo el sistema de control sobre los funcionarios. Saludemos esa reforma que nunca será", afirmó.

Alonso salió al cruce de Margarita Stolbizer, quien a raíz de la decisión de Crous también cuestionó su gestión al frente de la OA y dijo que el organismo "ya había perdido su independencia con (Mauricio) Macri".

Ante eso, la ex diputada macrista respondió: "No, Margarita. La OA hizo lo que jamás había hecho en su historia. Tuvo logros históricos: condenas, leyes, decretos. Nunca mencionaste nada. Te perdí todo respeto. Quedaste a la intemperie ante la sociedad por asociarte con Massa. La vergüenza la perdiste vos".