Macri dijo que se siente perseguido por Cristina Nacionales 21 de octubre de 2020 Redacción Por "NO HAY UN LIDERAZGO CLARO"

FOTO ARCHIVO MACRI. "La que gobierna es la vicepresidenta".

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri evaluó que "no hay un liderazgo claro" del presidente Alberto Fernández y que "la que gobierna es la vicepresidenta Cristina Kirchner", por quien dijo sentirse "perseguido", al tiempo que reiteró que su gestión económica "terminó" con las primarias de 2019.

Macri señaló que su gestión "mostró en cuatro años otra cultura del poder" aunque estuvo "lejos en los resultados económicos" que pretendía y de las "expectativas" que había generado, pero dedicó buena parte de la entrevista que brindó a A24 a cuestionar al jefe de Estado y a su Vice.

El ex jefe de Estado sostuvo que "el Gobierno destruyó su credibilidad" y al ser consultado sobre quién gobierna en la Argentina, respondió: "Todos pensamos que ella, que no hay un liderazgo claro del Presidente".

"Pienso que (Fernández) está a tiempo de volver a empezar, porque pasó poco tiempo, meses. Con otras bases, con una agenda donde se respete la institucionalidad, lo que habíamos logrado. ¿Quién va a invertir en un país donde la Justicia no es independiente?", señaló Macri.

Además, acusó a la vicepresidenta de "perseguirlo" judicialmente y afirmó: "Sí, me siento perseguido. Ella se la pasó hablando de lawfare y ni bien asumió, con (el procurador del Tesoro, Carlos) Zanini en un puesto clave, se la pasó persiguiendo a mí familia, con el caso Correo".

Macri también sostuvo que durante su gobierno "Cristina Kirchner siguió dominando el sistema político, especialmente el peronismo" y que por eso "no había posibilidad de acordar en los temas profundos, porque había una fuerza instalada que nunca abandonó el control del sistema".

"Ni siquiera me pasó los atributos. O sea, es como que me dijo vos no ganaste y no vas a poder gobernar y así fue desde el día uno. Una traba atrás de la otra que impedía llegar a acuerdos", sostuvo el ex mandatario y referente del PRO.

Sobre el diálogo con el Presidente, afirmó que se cortó y expresó: "No hablo más, se acabó. Si dice cosas que yo no dije, para qué voy a hablar".

En la misma línea, criticó la respuesta de Fernández a sus dichos en anteriores entrevistas y señaló: "No está bien. El Presidente es muy importante, tiene que ser muy cuidadoso con la palabra".

Por otra parte, aseguró que el crecimiento de la pobreza durante su mandato es una "autocrítica" que se hace y explicó: "Yo asigné todo mi tiempo a la micro, a la exportación, a que la AFIP funcione bien, a la importación de artículos electrónicos".

Además, el ex mandatario reiteró que su gestión económica terminó con la derrota en las elecciones primarias del 11 de agosto y subrayó: "Yo me fui con el dólar a 45 pesos, porque el 12 de agosto después de las PASO la expectativa cambió".

Y remarcó: "El 12 de agosto estábamos lejos de la expectativa que habíamos generado, era un buen punto de partida, pero lejos de la que equivocadamente dejé generarse y que hizo que mucha gente nos abandonara".