"Estará antes de fin de año", estimó el ministro Nacionales 21 de octubre de 2020 Redacción Por GONZALEZ GARCIA HABLO DE LA VACUNA

FOTO ARCHIVO GINES. Se podrían aplicar desde diciembre.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo que las primeras vacunas contra el coronavirus Covid-19 podrían comenzar a aplicarse el próximo mes de diciembre y reiteró que la distribución en forma masiva se realizaría en marzo.

"Yo creo que, sobre fin de año y principio del año que viene, empezaremos a vacunar. Queremos que la vacunación sea muy masiva y gratuita, pero además, que esté disponible lo antes posible", expresó González García.

El funcionario indicó que las primeras vacunas serán aplicadas a la población más vulnerable ante la enfermedad y que espera que eso suceda "antes de fin de año".

González García reiteró que el Estado argentino negocia con los productores de cinco de las principales vacunas que se desarrollan en el mundo contra la pandemia.

"Empezamos hace mucho tiempo a negociar con prácticamente todos los productores. Estamos esperando que se aprueben, que seguramente va a ser pronto", sostuvo.

El sábado pasado, el ministro había señalado que la expectativa es que haya disponibilidad en forma masiva de la vacuna contra el coronavirus en marzo próximo.



POR UN ESTUDIO

El ministro Ginés González García, responsabilizó ayer a las provincias por la desconfianza que provocó la salida de la Argentina de los estudios que realizaba un centro de estadísticas dependiente de la Universidad de Oxford.

González García explicó que esta situación se originó tras un comunicado del propio Gobierno publicado hace unos diez días y remarcó que desde la cartera sanitaria habían notado que a pesar de haber expandido la cantidad de test en todo el territorio los números informados eran cada vez menores.

"Hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban, pero los negativos no se informaban", sostuvo el ministro.

El funcionario nacional admitió que el problema era doble: por un lado, el Gobierno informaba "menos de lo que se estaba haciendo y por otro la tasa de positividad daba altísima".

González García aclaró que "la situación ya está siendo corregida, pero todavía no está totalmente normalizada".

"Lo que dice esta ONG inglesa es lo que decíamos nosotros. Hemos corregido y simplificado el sistema y conversamos con todas las provincias diciéndole que hagan los esfuerzos para notificar. Porque todo el trabajo está hecho y lo único que no se hace es ponerlo en evidencia, lo cual es medio tonto", indicó.