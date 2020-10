Los Pumas se preparan para el primer amistoso Deportes 20 de octubre de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO LOS PUMAS TWITTER PUESTA A PUNTO./ Una parte del plantel terminó el aislamiento, ahora lo harán los que vienen de Europa.

El entrenador de la Selección argentina masculina de rugby, Mario Ledesma, inició ayer la última semana de preparación previa al inicio de los amistosos rumbo al Tri Nations, desde el 14 de noviembre en Australia, donde se incorporaron los jugadores de Los Pumas que actúan en Europa y deberán hacer 14 días de cuarentena obligatoria, antes de sumarse al grupo. La tercera semana de entrenamientos en la ciudad de Sidney tendrá diferentes novedades en cuanto a la preparación física y la logística del equipo albiceleste.

Este martes, el grupo que arribó el pasado 6 de octubre desde Montevideo, finalizará su cuarentena obligatoria de 14 días y se instalará en la localidad de Manly. Allí entrenarán en el Sydney Academy of Sports y el sábado por la tarde (de Australia), disputarán su primer encuentro amistoso ante un combinado de Waratahs.

Por su parte, los integrantes de la lista que provienen de Europa ya partieron desde París, y, comenzarán su correspondiente aislamiento en el Rydges Northwest Sídney, utilizando también el Leichhardt Oval, como lugar de entrenamiento durante las próximas dos semanas. Nicolás Fernández Miranda, entrenador asistente, y Rodolfo Broggi, fisioterapeuta, acompañarán a este grupo integrado por trece jugadores.

En ese contexto, Ledesma ponderó la chance de poder terminar el aislamiento obligatorio para "salir del encierro", ya que reveló que algunos jugadores dejaron sus casas "hace once semanas". "De alguna manera, es una alegría muy grande para todos tener la posibilidad de salir del encierro. En el plantel hay chicos que dejaron sus casas hace 11 semanas, cuando arrancamos a entrenar post pandemia. La verdad que estos días fueron difíciles en cuanto a la vida propia de un equipo. A los hábitos, a volver a juntarnos en los momentos que queramos y también tener las comidas todos juntos. No hay que olvidarse que venimos de dos cuarentenas, si contamos los 15 días de burbuja que pasamos en Uruguay. Y a su vez en Argentina, con el miedo al contagio, también veníamos bastante encerrados. Sin dudas que es reencontrarse con la libertad y también teniendo en cuenta cómo están nuestros conocidos, familiares y amigos confinados en Argentina, es disfrutarlo un poco por ellos", remarcó.

En declaraciones publicadas por el sitio oficial de la UAR, acerca de la incorporación en la parte física de Michael Cheika a los entrenamientos, sostuvo: "Él está muy entusiasmado con el equipo, es una persona que contagia muchísima confianza y cree mucho en lo que hace. Tiene muchas ganas de entrar y los jugadores lo van a poder aprovechar full time. Está con muchas ganas de hacer cosas individuales con los chicos, así que eso le va a venir muy bien al plantel". La baja de Sudáfrica del Rugby Championship confirmada el viernes pasado le dará a Los Pumas una semana más de preparación, aunque le quitará dos partidos de competencia ante uno de los mejores del mundo.

"La baja de Sudáfrica no es una buena noticia porque nosotros veníamos preparados a jugar seis partidos y ahora van a ser cuatro. Pero la realidad es que los chicos de Europa iban a poder salir de la cuarentena recién el miércoles 4 de noviembre, a tres días del debut ante el propio Sudáfrica. Entonces la reincorporación y el armado del equipo iba a ser muy difícil para ese primer partido ante los Springbooks. Desde ese lado, tener una semana más de trabajo que, comparado con la preparación de Nueva Zelanda y Australia parece poco, para nosotros en el estado actual de las cosas es un montón", indicó.

Por último, habló sobre la chance de celebrar una serie de amistosos antes de empezar a competir en el Tri Nations, nombre con el que se denominó al torneo que compartirá con Australia y Nueva Zelanda. "Los amistosos son fundamentales. De los jugadores, el que más partidos jugó en este 2020, lo hizo en siete ocasiones. Así que tener la posibilidad de jugar por lo menos tres partidos antes del debut ante Nueva Zelanda, parece poco como preparación pero para nosotros es importantísimo. Sudáfrica hablaba de tener 400 minutos por jugador, nosotros seguramente estemos alrededor de los 100. Hoy seguramente enfrentemos a tres equipos diferentes y le sacaremos todo el jugo que podamos", cerró.